印尼獅航失事客機找到第2個黑盒子

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印尼獅子航空公司編號JT610的航班去年10月29日發生空難墜海，造成189人喪生。救援人員14日在意外發生的爪哇海域尋獲失事客機的第2個黑盒子，以及部分死者殘骸，據信有助進一步了解意外發生的原因。

印尼交通部發言人亨基表示，由印尼海軍和印尼國家交通安全委員會組成的聯合搜救隊數日前在距離墜機位置不遠的海底探測到脈衝訊號，並於14日早上將失事客機的第二個黑盒子（駕駛艙語音記錄器）成功打撈出水。目前暫時未知黑盒子是否受損，若能正常運作，其資料可有助調查意外成因。搜救人員於事發後數天的11月１日已尋回第一個黑盒子。

一名罹難者家屬表示︰「雖然還不知道黑盒子的紀錄內容是什麼，但這可以稍微紓緩我們失去親人的低落心情。」

當地時間2018年10月29日6時20分，印尼獅子航空JT610航班從雅加達起飛13分鐘後，即與地面失去聯繫，之後被確認墜入距雅加達東北海岸約15公里的爪哇海海域，181名乘客和8名機組人員全部遇難。

印尼政府於去年11月發表初步報告，指客機的自動安全系統接收錯誤數據，導致機頭20多次向下，機師跟系統「搏鬥」失敗，最終釀成空難。

印尼官方調查機構在去年11月28日發布的初步調查報告中指，該班機起飛前已出現技術問題，當天不適合飛行。完整調查報告或將於失事1年後公布。

獅子航空公司是印尼私營航空公司，以執飛廉價航班為主，是印尼最大的航空公司之一。

(中時 )

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