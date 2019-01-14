安心亞被兩高帥暖男護花 心動：快愛上他了

禾浩辰、安心亞。（台視）

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禾浩辰、安心亞。（台視）
禾浩辰、安心亞。（台視）
邵翔。（台視）

安心亞、禾浩辰主演的台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》13日播出第二集收視再創新高，全體平均收視1.48，其中45至54歲女性收視高達3.71。收視最高段落在「我扛哥」禾浩辰豪氣幫安心亞還債、邵翔也挺身而出喝阻黑道，雙帥護花深獲網友好評：「都是高帥暖男，平分秋色，算是強勁對手」。

戲裡韓風味十足、成熟帥氣的禾浩辰被工作人員爆料，拍戲空檔話說個不停超好笑，算是史上最閒不住的男主角。安心亞則透露很欣賞邵翔飾演的蔡小剛律師，覺得他非常溫暖，一般女生肯定會心動，連她也快愛上劇中的他。

收視次高段是安心亞第一天到華麗百貨上班，因顧客想投訴她推銷不已，遭到樓管大聲責罵，隨後她在休息室接到媽媽電話，忍受委屈含淚訴說上班很好，讓安心亞感同身受：「我有過這樣經驗，看了都掉淚。」連網友也心疼她：「有苦自己吞，很堅強！」

安心亞第二集是和媽媽一起看的，媽媽對她的表現頻頻稱讚：「女兒，妳怎麼這麼『勾錐』！」禾浩辰的反差萌也讓網友激賞：「好帥又可愛！喜歡他的挑眉、酒窩以及說話的低音頻。」劇中綠葉也發揮極大的「笑」果，其中梅賢治所飾演的特助藉機向繳不出卡費、想借錢的禾浩辰施放高利貸，令人捧腹大笑。

(中時 )

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