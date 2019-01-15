職軍轉戰餐飲 丼飯CP值破表

2019年01月15日 07:18 中時 柯宗緯

「鬼炊丼飯」開在三多商圈內，CP值頗高，大走親民路線。（柯宗緯攝）

「鬼炊丼飯」店內裝潢走日式風，用餐時間總是高朋滿座。（柯宗緯攝）

「雪花牛肉丼」滿滿的牛五花切片覆蓋在上頭，1碗百元有找。（柯宗緯攝）

「極炙燒肉豚丼」火烤過的微焦燒肉，和著淋上日式醬汁的米飯入口，令人唇齒留香。（柯宗緯攝）

高雄三多商圈「鬼炊丼飯」有12款丼飯系列，店家堅持現點現做，吃得到食材鮮味，米飯選用成本較貴的花蓮米，再淋上日式醬汁。老闆是退休職業軍人，為讓食客吃得飽，份量特別升級，店內無限供應味噌湯，學生免費加飯，還有超值套餐，CP值破表。

36歲黃先威當了14年職業軍人，退伍後曾當房仲、扮「蜘蛛人」刷外牆清潔人員，但找不到人生方向及目標，他對吃的蠻挑惕，喜歡自己鑽研餐飲，先到朋友的餐廳幫忙，後來做出興趣，乾脆拿出積蓄開店創業。

店內最大特色是現點現做，人手有限僅3人，無法一次大量出餐，人一多的話，客人需多點內心等待美食上桌。丼飯使用花蓮米一等米嘗來Q彈，再加入特調較偏甜的日式醬汁，符合台灣人口味。

「雪花牛肉丼」滿滿的牛五花切片覆蓋在上頭，淋上滑嫩的蛋汁，搭配洋蔥絲、蔥末，以及香濃起士，香氣撲鼻而來，令人食指大動，份量超級澎湃，1碗百元有找，適合學生及小資族。

「極炙燒肉豚丼」火烤過的燒肉，表面有些微焦，和著淋上日式醬汁的米飯入口，令人唇齒留香，再搭配黑豆、酸甜醃漬蘿蔔與甜薑，可稍微解除油膩感，嘗來清爽無負擔。

店家也推薦日式唐揚炸雞、豬排，使用溫體肉醃製裹粉下鍋油炸，是店內的招牌。除丼飯外，限量咖哩、拉麵也是人氣料理。超值經濟套餐有4種選擇，任搭飲料、小菜。

店家資訊：

店名：鬼炊丼飯（文橫店）

地址：高雄市前鎮區文橫三路41號

營業時間：上午10時30分至下午2時、下午4時30分至晚間8時（無公休日）

電話：（07）3345031

價位：雪花牛肉丼99元、極炙燒肉豚丼159元

(中時 )