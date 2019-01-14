喝咖啡時間點很重要 喝對就能減重

2019年01月14日 20:28 中時電子報 戴安瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

咖啡除了提神、利尿、具抗氧化能力、防癌之外，研究也發現，它能促進新陳代謝，加速脂肪分解；另一方面，喝咖啡也有暫時抑制食慾的作用，但千萬別飲用過量，免得上癮、心悸、失眠等負面效果統統來，就浪費咖啡的好處了。

早餐前

咖啡因可提高人體消耗熱量的速率，有助控制體重，或許你直覺認為：「先喝咖啡就不想吃早餐，吃得愈少，對減肥當然比較有利。」這樣想就錯了！「省略早餐」正是減肥盲點。

研究發現，就算他們整天攝取較少熱量，但不吃早餐的人通常BMI較高，不利減肥。因此，吃完早餐後再喝咖啡，是較好的做法。

此外，很多人習慣邊吃早餐邊喝咖啡，其實並不是最好時機。因為剛起床還很有精神，咖啡的提神效果相對不明顯。

如果擔心咖啡影響睡眠、習慣在早上喝咖啡，9點半到11點半是較好時間，因為是可體松的低點，提神效果佳。

9點半到11點半是較好時間，因為是可體松的低點，提神效果佳。健康提供

運動前

運動前一個小時喝咖啡，攝取約200毫克咖啡因，可提高神經系統的興奮，促進身體能量消耗，加速脂肪燃燒，並且運動時更能專心一致，對於增強肌力和肌耐力都有助益，也能減少肌肉痠痛症狀。

不過，由於咖啡利尿，會加速身體脫水，醫生提醒，運動時必須隨時補充水分；對於高血壓患者來說，也要避免咖啡因可能造成血壓短暫升高，這時劇烈運動容易引起心肌梗塞或腦中風等急症。

但也要注意，若習慣在咖啡中加入奶精和糖，恐怕減肥不成，反而吃下更多熱量，勸你若要減肥消水腫，還是以黑咖啡較適合。

(中時電子報)