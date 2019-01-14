吳音寧被下台陳吉仲升官 菜農、宅神送花祝賀竟藏亮點

吳音寧被下台陳吉仲升官 菜農、宅神送花籃祝賀竟藏亮點。（合成圖/本報資料照）

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中時電子報
雲林菜農林佳新，以及宅神朱學恒聯名送了一盆花籃，朱學恒臉書PO文也狠酸送花的背後小故事。（圖/翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所 FB）

農委會主委陳吉仲今天正式上任，陸續有道賀花籃送入農委會。特別的是，經常上政論節目反映農民心聲的雲林菜農林佳新，以及宅神朱學恒聯名送了一盆花籃，恭賀陳吉仲升官。朱學恒也拍照PO在臉書上狠酸送花的背後小故事。

雲林菜農林佳新常上政論節目反映農民心聲，他常說陳吉仲是危害農民權益的罪魁禍首，均直言「一定要罵到陳下台為止！」不料民進黨九合一選舉兵敗如山倒後開始抓「戰犯」，陳吉仲是被農民罵得最厲害的一個，卻高升代理主委，現在更還升任主委。

林佳新今日送了一盆花到陳吉仲辦公室祝賀，花卡寫著「恭賀陳吉仲教授榮擔主委 ，農業路上有風有雨，你我依然同行」，並署名「農業四大寇」。這張盆花花卡上也有宅神朱學恒的聯合掛名，朱並把其拍下來PO上個人臉書，由於兩位常對外針貶農業事，送花賀禮酸度破表。

朱學恆在臉書上PO文酸道，「大家都知道我最挺政府官員了，尤其是力挺吳音寧的陳吉仲，吳音寧「被下台」之後，他還從副主委升官成主委，顯然真的厲害，一定要狠狠支持」。他還頑皮透露，「而且花的錢是林佳新出的，也是他找人送到農委會，我只要貼文就好，超划算的～～～～」讓許多網友看了笑翻。

107年11月29日吳音寧遭解職，當時陳吉仲親上火線說明，他在講到吳音寧時，神情激動，嘴唇顫抖，聲音一再發抖。陳吉仲為吳音寧喊冤說，包括農委會及他個人都特別肯定吳音寧的專業表現，吳音寧在北農做了很多事，希望可以在她離開（北農）後，外界能來檢視她的專業。當時朱學恒在臉書狠酸，「有人可以解釋一下這堆幹話嗎？我從頭看到尾發現看不懂。今天幹話第一名是不是他啊？」引發許多網友的認同。

(中時電子報)

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