林依晨為《花不棄》體驗乞丐生活 阿婆指點「手要高一點」

《小女花不棄》女主角林依晨。（愛奇藝台灣站）

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《小女花不棄》女主角林依晨。（愛奇藝台灣站）
《小女花不棄》女主角林依晨。（愛奇藝台灣站）

晨神2019回歸古裝陸劇，正在愛奇藝台灣站獨播的《小女花不棄》播出六天破百萬流量，不僅刷新林依晨在2018《老男孩》九天破百萬紀錄，更超越2018劇王《延禧攻略》七天記錄！林依晨收到消息非常開心：「謝謝故鄉鄉親們的支持，總是想挑戰不同的角色，希望以後還能演出不同類型的劇本、角色。」

林依晨在《小女花不棄》扮演的小乞丐不但蓬頭垢面、裝狗吐舌、徒手抓老鼠、大口吃肉大口喝酒等完全是零偶包演出，晨神本人也自爆幕後故事，原來她為了《小女花不棄》，實際到台北車站體驗了「乞丐」的生活，有個阿婆還教她「手要高一點，別人才看得到妳在要錢」。

《小女花不棄》詼諧輕鬆的劇情在兩岸三地大受歡迎，海外流量也已突破3億，網友對於一週只更新三天紛紛覺得心癢難熬：「一週只播三天覺得難熬，應該要養肥後再來看的！」「現在已經被12集的預告給撩到心癢難耐。」

林依晨雖與小她11歲的張彬彬搭檔演出，但逆齡童顏完全無違和，網友也大推兩人CP感十足，被封「蓮花夫婦」。林依晨、張彬彬不只劇中有CP感，戲外也暖心互動，因劇中陪伴花不棄（林依晨飾）的忠犬阿黃在第三集不幸被誤殺，因此張彬彬大方出借他的愛犬給林依晨緩解思犬之情，林依晨在個人微博隔空感謝：「謝謝张彬彬拍戲期間有時會借給我他的愛狗小小彬，我暫時緩解思念阿黃的愁緒」。暖男張彬彬也逗趣回應：「小豆要我轉達：有這麼漂亮的姐姐喜歡牠，牠灰常開心。」《小女花不棄》劇情進展至花不棄被要遵照九叔之託帶著陶缽去尋找竹先生，卻被扣在世子殿下（張彬彬飾）手上，《小女花不棄》正於愛奇藝台灣站全網獨播中。

(中時 )

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