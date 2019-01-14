台南市警消危險加給要發了 最遲18日前入帳

2019年01月14日 20:37 中時 程炳璋

台南市警消人員的繁重與危險加給原定1月1日發出，卻因故延宕造成基層誤解，台南市消防局14日率先宣布，1073位消防同仁的危險加給加成15日入帳，台南市警局則表示，警局內部有22個單位的繁重加給計算較複雜，作業較慢，最遲18日前可入帳。這項政策實施後，台南市警消人員每人每月平均約增加5000多元，如同一筆過年前紅包。

台南市警消人員繁重與危險加給去年核定通過，原定今年1月1日就可發出，卻因故未發放，這筆經費使每位警消每個月約增加5000元左右收入，基層們只聞樓梯響，不見錢下來，擔心政策收回，不禁議論紛紛。

台南市消防局經過計算，14日晚間率先宣布屬於消防人員「危險加成加給」，將分成三級，第一級為外勤繁重分隊，每月發放5905元、第二級為大隊及勤務較低分隊，每月發放5061元，119執勤台人員每月發放4047元，第三級內勤人員，每月發放2698元。全部15日入帳。

台南市警察局隨即表示，警局人事室已在作業中，因內部有22個單位，較為複雜，15日仍作業不及，最遲18日可入帳。

台南市警消人員繁重與危險加給1月確定發出後，等於在年關前給基層一個大紅包，不少消防人員引頸期待領到這份遲來加給的感受，警員則表示，慢點領到無所謂，不要領幾次又藉故取消加給就好。

(中時 )