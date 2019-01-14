阻家暴 蔡英文籲民眾發揮雞婆精神

友善列印
工商

肉圓男家暴事件引起公憤遭圍毆，蔡英文總統今天表示，正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。政府資源有限，呼籲民眾對家暴事件要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報，「當政府的眼睛跟耳朵」。

新北市蘆洲林姓男子疑似酒後失控，因12歲兒子買的肉圓沒加辣，氣得對兒子與妻子施暴，影片曝光後，立刻引起眾怒遭圍毆，蔡英文今天在臉書貼出113保護專線表示，「今天蔡教授有兩件事情要跟大家說」。

她說，根據衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自警方跟醫院，而不是113保護專線。「我要請大家捨棄別人家的事情不要管這種錯誤觀念」。

蔡英文呼籲民眾，如果我們能多注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或是發現疑似家暴、疏忽及虐待的狀況，就是要打113通報，多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

她說，政府積極強化社會安全網。去年一年，增設了14處的區域社福服務中心，總數達到134處。她知道通報案量很多，「社會安全網的夥伴真的很辛苦」。

蔡英文也宣示要布建更多社福中心，目標是每15萬至20萬人口都有一個社福中心。去年也增加326位社工，「我們還要繼續聘用足夠的社工人員。一起保護孩子，因為每個孩子都很重要」。

「每個孩子都是寶貝，怎麼能用暴力對待」。但對於群眾動用私刑圍毆，她認為，正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。但我們每個人都可以幫忙，要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。

由於政府的資源有限，她也拜託大家，當政府的眼睛跟耳朵，「讓我們把需要幫助的兒童及少年，還有他們的家庭，納入社會安全網來好好保護」。

(工商 )

賴清德回來了！ 台南子弟兵家門… 卸任好心情 賴清德要民眾和他巧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。