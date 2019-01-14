阻家暴 蔡英文籲民眾發揮雞婆精神

2019年01月14日 20:41 工商 崔慈悌

肉圓男家暴事件引起公憤遭圍毆，蔡英文總統今天表示，正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。政府資源有限，呼籲民眾對家暴事件要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報，「當政府的眼睛跟耳朵」。

新北市蘆洲林姓男子疑似酒後失控，因12歲兒子買的肉圓沒加辣，氣得對兒子與妻子施暴，影片曝光後，立刻引起眾怒遭圍毆，蔡英文今天在臉書貼出113保護專線表示，「今天蔡教授有兩件事情要跟大家說」。

她說，根據衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自警方跟醫院，而不是113保護專線。「我要請大家捨棄別人家的事情不要管這種錯誤觀念」。

蔡英文呼籲民眾，如果我們能多注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或是發現疑似家暴、疏忽及虐待的狀況，就是要打113通報，多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

她說，政府積極強化社會安全網。去年一年，增設了14處的區域社福服務中心，總數達到134處。她知道通報案量很多，「社會安全網的夥伴真的很辛苦」。

蔡英文也宣示要布建更多社福中心，目標是每15萬至20萬人口都有一個社福中心。去年也增加326位社工，「我們還要繼續聘用足夠的社工人員。一起保護孩子，因為每個孩子都很重要」。

「每個孩子都是寶貝，怎麼能用暴力對待」。但對於群眾動用私刑圍毆，她認為，正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。但我們每個人都可以幫忙，要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。

由於政府的資源有限，她也拜託大家，當政府的眼睛跟耳朵，「讓我們把需要幫助的兒童及少年，還有他們的家庭，納入社會安全網來好好保護」。

(工商 )