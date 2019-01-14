澳網》拚到第五盤才輸 莫瑞：我盡力了！

2019年01月14日 20:59 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

今年澳洲網球公開賽開打前，英國好手莫瑞（Andy Murray）含淚宣布因為難忍長期困擾他的臀傷，決定這是他最後一個球季，而他面對的年度第一場網球四大滿貫賽，第一輪打出一場令傷感的比賽，他在先輸兩盤的劣勢下，將比賽堅持到第五盤，可惜最後4：6、4：6、7：6（7：5）、7：6（7：4）、2：6敗給西班牙選手包提斯塔（Roberto Bautista Agut），黯然告別最後一場澳網。

莫瑞在第三、四兩盤都是透過搶七局辛苦拿下，期間他也多次在自己打出好球時吶喊、握拳為自己打氣，現場包括他母親朱蒂、哥哥傑米及球迷們，也努力用歡呼聲給他精神上的支持，可惜決勝第五盤他氣力放盡，很快就陷入1：5絕對落後，儘管靠著保發追回一局，最終還是無力回天。

莫瑞的母親朱蒂(右一)、哥哥傑米(右二)替他加油。(美聯社)

莫瑞在場邊訪問時表示：「這麼多年來我都好喜歡在墨爾本這裡比賽，假如這是我最後一場比賽，也是很不錯的結束。我用盡所有力氣，只是我的表現還不夠好到足以獲勝，恭喜羅貝多（包提斯塔）。」

「或許會再跟你們見面吧！我會盡可能嘗試所有方法，若我想繼續打下去，就必須進行一個大手術，也無法保證我能夠以完美狀態回到球場，但我會努力的。」莫瑞這麼說。

費德勒回擊。(美聯社)

和莫瑞並稱網壇「四大天王」的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今天澳網第一輪6：3、6：4、6：4直落三解決伊斯托明（Denis Istomin）。

(中時電子報)