新光三越站前店年節福袋抽納智捷房車

2019年01月14日 20:59 中時 蔡依珍

新光三越大有店年節福袋，1000元抽ANA台北東京雙人來回機票。(蔡依珍攝)

桃園2店共1020份福袋，都是市價超過3000元以上的各類商品。(蔡依珍攝)

桃園2店共1020份福袋，都是市價超過3000元以上的各類商品。(蔡依珍攝)

桃園2店共1020份福袋，都是市價超過3000元以上的各類商品。(蔡依珍攝)

桃園2店共1020份福袋，都是市價超過3000元以上的各類商品。(蔡依珍攝)

農曆年節將至，各式福袋傾巢而出，新光三越桃園站前店和大有店，都將於大年初一各推出500份限量福袋，不但有市價超過3千元的禮品在袋內，另外還有抽獎券參加現場抽，最大獎包括價值近60萬元的納智捷房車、台北東京雙人來回機票、宜蘭頂級Villa包棟遊等，今年更首創扣百點線上預購福袋，不用出門人擠人就能輕鬆搶到新春福袋，歡迎大家豬年試手氣。

新光三越創百貨公司先例，推出線上預購，只要1月18日早上10點，以新光三越APP扣會員點數100點，SKMPAY支付1000元，就能免出門搶先預購福袋(站前限量50份、大有限量20份)，買就送「金蘭松露油膏115ml」。

現場預購則於1月18日早上11點，持新光三貴賓卡當日當店過卡不限金額消費、或扣會員點數10點，即可至9F顧客服務中心，以1000元搶先購買「2019新春初一福袋」(站前限量150份)。

參加線上預購者，還能再參加現場排隊，2月5日早上11點站前開放300份、大有開放500份，總計桃園2店共1020份福袋，都是市價超過3000元以上的各類商品，且袋袋皆有P＆G(新)bold3D香氛洗衣果凍球18顆(價值220)，其中20個福袋巧藏「金紅包」，站前福袋可再另外參加房車驚喜抽，大有福袋則參加小島Villa頂級人文度假會館8人包棟民宿(價值28,800)、ANA台北東京雙人來回機票(價值26,000)，多項大獎絕對超級划算，新光三越讓您新年福氣袋著走。

新光三越桃園站前店限量500份大年初一福袋，有智慧科技房車LUXGENS3汽車(價值559,000)、金格名床ICATiffany睡床5＊6.2上床(價格42,900)、DELL13.3吋香檳粉筆電Inspiron7000系列(價值35,900)、鈞承iCleboPOP掃地機器人(價值24,800)、Centurion百夫長22吋公雞行李箱(價值12,800)等大獎。

新光三越桃園大有店限量520份大年初一福袋，有小島Villa頂級人文度假會館8人包棟民宿(價值28,800)、ANA台北東京雙人來回機票(價值26,000)、FREE羊駝毛毯(價值12,800)、SWITCH主機加寶可夢遊戲片(價值12,670)、瑞康屋(2L)HOTPAN(價值10,900)、GOPROHERO(價值8,900)等大獎。

(中時 )