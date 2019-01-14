《心冤》冷血變態弒雙親碎屍案 惠英紅帶個人仇恨詮釋

惠英紅帶著個人情緒詮釋這場戲。（衛視電影台提供）

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吳肇軒在《心冤》飾演變態冷血弒親碎屍殺手。（衛視電影台）

金馬影后惠英紅主演的福斯原創製作《心冤》於上週一（1月7日）在「衛視電影台」及「FOX＋」播出了第一、二集，觀眾一氣呵成追看劇情緊張富家女綁架案。15日午夜12點劇情更上層樓，冷血變態兒子演繹弒雙親分屍案，導演將血腥暴力情緒推到更高層次。

惠英紅在這個案件中是帶著個人的仇恨去詮釋，她形容兇手是「一個不能相信、不能放過的兇徒」，而演繹冷血兒子的吳肇軒，為了這個角色做了不少資料搜集，他表示：「我也有留意這個案件，所以對這個殺人犯有很深刻的印象，拍攝前有研究這案件的新聞，從片段中去捕捉此人的心態及思想。」

在本集中飾演一名弱智的同黨阮德鏘，有一幕在警署被惠英紅盤問，他表示：「紅姐氣場好勁，我的情緒差點被她牽著走，忘了自己是要跟她對立。第一場戲開拍之後，我馬上要求停一停，出去喝杯水，提醒自己要入戲及保持角色的情緒！最困難是演繹弱智角色無論仼何時候在說話、聲音、想法或肢體語言上都要忘我，非常有挑戰性！」

阮德鏘稱此劇的場景及道具都很真實，最難忘是分屍場面使用動物內臟，臭味纏繞數日一直無法散去。另外一幕他誤用真刀準備猛劈飾演變態兒子的吳肇軒，在場工作人員嚇到目瞪口呆！

本集第3集全新故事預告一推出，觀眾將本集內容形容為美國暢銷小說《姊姊的守護者》暴力版。第三集的羅生門雙屍案講述石晉（吳肇軒飾）因女朋友雪兒（曾淑雅飾）和好友謝永倫（阮德鏘飾）酒後爭執，並說出永倫親手殺死他父母，但謝永倫卻還擊說出石晉才是殺人兇手，並設計嫁禍於他。石晉曾為父母失蹤而向傳媒進行訪問和呼籲，他更主動報案及在網上貼文尋雙親，成為了全香港熱議話題。破案無數的女督察寶飛鳳卻對石晉深感懷疑，並對他展開調查，遂而揭發此宗匪夷所思的弒雙親碎屍案。衛視電影台今晚午夜12點播出全新第3集，影音串流平台FOX＋可在晚間8點即可觀賞到。

(中時 )

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