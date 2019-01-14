最大飛機鼻輪離地 首飛指日可待

2019年01月14日 21:15 中時電子報 江飛宇

在2017年中期首次從機庫推出後，世界最大的飛機「平流層發射」(Stratolaunch)一直緩慢但確實地進行一系列滑行測試，它的滑行速度逐步提高，最新的測試期間，它的鼻輪已經離地，顯然這架龐然大物的滑行速度已經接近正式騰空起飛所需的速度。

新阿特拉斯(new atlas)報導，平流層發射飛機，有著奇特的雙機身設計，加總起來的翼展長度達到117公尺，機體重量達226噸，理論上它還能攜帶249噸的外掛載荷。如果它最終可以成功飛行，將成為有史以來最大的飛機與裝載力最強大的飛機，設計團隊的目標在太空，希望平流層發射可以第一個能夠向地球軌道提供小型有效載荷的商用運載火箭。

它與維珍銀河公司的發射系統相當類似，都是採用雙機身飛機，中間攜帶太空載具，只是平流層發射的規模要巨大的多，可以安裝推力更大的太空載具，而維珍銀河的白騎士2號只能將太空船送到離地表80公里左右的亞軌道、準太空狀態，無法繞行地球，每一趟的太空旅行只有幾分鐘而已。

平流層發射在去年三月時，滑行速度達到時速74公里，到了十月，加速到時速145公里。而在最新一輪的測試中，飛機的速度達到了時速218公里，更重要的是，它的前輪瞬離地，展示它具有起飛能力。

平流層發射系統的翼展長達115公尺，比足球場還要寛。(圖/平流層發射系統)

雖然該公司尚未確定平流層發射的起飛速度，但假如時速218公里可以鼻輪騰空，那代表起飛時速大約是240~285公里，相信它的首次飛行已經指日可待。

(中時電子報)