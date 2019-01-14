屋主看好高雄發大財 賣屋喊漲卻惹怒買家砸房仲

2019年01月14日 21:16 中時電子報 柯毓庭

高市左營區今(14日)下午傳出一間房仲公司遭人持榔頭砸破落地窗，警方獲報後立即趕到現場將犯案的老翁逮捕。初步詢問後，疑因老翁欲購買的房產屋主，認為韓國瑜當選高雄市長後會帶動房價成長並提高房價，讓老翁心生不滿並怒持榔頭砸破房仲落地玻璃洩恨。全案調查後依毀損罪現行犯移送法辦。

據《蘋果日報》報導，左營分局表示，今日下午2時15分左右，一7旬戴姓老翁手持榔頭，前往左營區某房仲公司門口，朝落地玻璃猛砸並造成玻璃當場碎裂滿地，後房仲人員報警逮人。

戴男遭逮後被帶往派出所調查，戴翁稱他看中高市新興區某間公寓，便於上周五委託房仲公司陳姓業務員接洽，並於當日交付24萬8千元的斡旋金。

未料隔日，陳員陪同戴翁前往地址看房時，房屋出售人卻疑似認為韓國瑜當選後承諾要拚經濟讓「高雄發大財」，會帶動房子成長，因此不願以一開始口頭允諾的物件成交價格將房屋出售。

陳員將結果告知戴翁後，戴翁認為房仲已收取斡旋金，卻未達成當初承諾的成交價格，因此要求房仲需賠償2倍斡旋金，房仲則依據當初簽訂「斡旋金契約書」婉拒戴翁要求，戴翁遂於今日下午憤持榔頭砸毀房仲玻璃洩恨。

據報導，事後房東已向戴翁提告毀損，要求賠償價值約1萬5千元的落地玻璃，晚間偵訊戴翁後，將移送橋頭地檢署調查。

(中時電子報)