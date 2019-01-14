不是帛琉！陳其邁坦言跟韓國瑜去過國外這個島

高雄市長選舉辯論會，國民黨韓國瑜（右）與民進黨陳其邁（左）握手。（三立提供）

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中時電子報

新任副閣揆陳其邁接受影音節目專訪時，被問到近來最火紅的網友所畫的「愛你一萬年」漫畫，也就是「瑜邁CP」，他居然說他曾在網路上看過「瑜邁」漫畫及小說，甚至解密說，和韓國瑜出國不是去帛琉，而是去關島。

陳其邁接受「小玉巷仔內」專訪時表示，有位地方媽媽寫的「瑜邁」小說，他也有看過，內容有趣，但是故事情節和事實有點出入。當主持人念到小說其中一個情節，「打從我們認識之後，我一直想要打造屬於我們倆的愛情摩天輪。」此時陳其邁不禁害羞地笑了出來。主持人說，欸，你怎麼臉紅了？

主持人提及，「瑜邁」小說中還寫有陳其邁和韓國瑜去帛琉潛水那一段，然後兩人在沙灘談心。陳其邁竟回說：「我解密啦，不是去帛琉，她寫錯了。」他的確有跟韓國瑜出國，不過還有十幾、二十個人同行。

陳其邁回想說，「我的印象是去關島，我印象中他(韓國瑜)不會潛水啦，他不會潛水我會潛水，他比較屬於白肉雞，妳知道，他比較不會...他不喜歡水，我當時應該是在當幹事長，他當書記長，就領軍作戰嘛，你知道以前民進黨黨團是幹事長，他們也是書記長，兩人當然常常吵架，我們應該是之前去的。」

PTT網民震驚說：「他是不是每張都看過了，啊啊啊啊啊」、「而且他反駁M大的文是地名，不是劇情。」、「今天的邁邁真的是沒有極限。」、「哈哈哈，實在太有趣了。」「哇靠！副院長您...。」、「想了解韓總的想法！！」、「不行，這個一定要推。」、「韓市長快點回應啊！」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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