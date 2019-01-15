餵養流浪貓到愛貓如癡　護理師蕭雯憶自己有貓了

29歲護理師蕭雯憶以前在台北工作時，因時常餵養流浪貓而愛上貓，而現在她實現夢想有隻可愛的寵物貓Peace。（蕭雯憶提供）

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Peace的鬼靈精時常令蕭雯憶誤以為自己養的是隻狗。（蕭雯憶提供）

「我完全被小貓咪征服了！」29歲護理師蕭雯憶以前在台北工作時，因時常餵養流浪貓而愛上貓，而現在她不僅實現夢想有隻可愛的寵物貓Peace，更因牠的存在使得生活處處充滿驚喜，Peace的鬼靈精時常令她誤以為自己養的是隻狗。

蕭雯憶指出，她從沒養過寵物，但對貓咪就是有種特別的迷戀，也許是在台北工作時所培養出的喜好，那時不僅會餵養在住家附近的流浪貓，先生的同學夫妻出遠門時，也會將貓咪托他們幫忙照顧，久而久之就被小貓咪的萌樣徹底征服，之後便一直想著，若能有自己的貓，不知道該有多好。

7個月前，蕭雯憶的夢想成真了。她說，先生的大學同學與太太養的一對貓生了寶寶，恰巧當時大家是鄰居、就住斜對面而已，而他們從先生口中得知自己很想養寵物貓，便決定送一隻給她。她忍不住興奮地說，她看到Peace時，真的開心地說不出話來。

談到Peace，蕭雯憶總是滿臉笑容，她說，Peace很喜歡找橡皮筋、吸管來玩，玩一玩就叼到床上，使得她睡醒起來時，常常發現棉被上會出現橡皮筋或是吸管。

她還說，有次買了有貓草在裡面的小玩具給Peace後，牠也一樣一直叼到床上，結果她把玩具丟到地上時，Peace竟然很興奮地衝出去把它叼回她面前，接著就像狗狗一樣玩了好幾次你丟我撿的遊戲，她笑著說，「可是明明我養的是貓啊，原來牠還有這項特殊才藝」。

(中時 )

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