ZEBRA炭烤和牛丼飯飄時尚潮味

2019年01月15日 07:15 中時 馮惠宜

ZEBRA有義式餐廳「炭烤和牛丼飯」附上炭火的陶盆讓消費者可以自己DIY烤和牛橫膈膜肉片。（馮惠宜攝）

炭烤和牛丼飯」在食用時建議一口芥茉燉飯加上一片牛肉，再佐以芝麻葉與蒜片，層次豐富和諧。（馮惠宜攝）

ZEBRA室內以斑馬獨有的黑白兩色畫出自然的對比空間界線，簡約的白色營造出輕盈明亮的溫馨氛圍，沉穩的黑色打造出摩登現代的設計感。（馮惠宜攝）

哇！牛丼也能如此奢豪，目前正在試營運的ZEBRA有義式餐廳，主廚推薦的炭烤和牛丼飯，這一上桌不是只有舖蓋牛肉片的一碗丼飯，帶著芥茉黃的盒飯舖上時蔬，附上炭火的陶盆還有一盤和牛橫膈膜肉片，讓饕客自己DIY烤肉，連佐餐的香料小碟盛的是芝麻葉、蒜片，光視覺就兼具時尚和潮味，吃到嘴裏層次豐富的口感，可又是極致奢豪的饗宴。

ZEBRA座落在台中最有藝術美感的台中大毅老爺行旅的一樓，室內以斑馬獨有的黑白兩色畫出自然的對比空間界線，簡約的白色營造出輕盈明亮的溫馨氛圍，沉穩的黑色打造出摩登現代的設計感。

ZEBRA訴求取自大地、山林、海洋及田野間四季盛產之原味食材演繹義式料理，主廚黃仁人帶領的廚藝團隊透過以「對比＆融合」的烹調哲學把義式經典與台灣在地食材特色完整呈現。尤其以美學概念盛盤讓餐點帶有時尚潮味，給消費者視覺與味蕾的雙重享受！

這一季推薦的主菜：「炭烤和牛丼飯」將義大利美食代表燉飯與東方的日本味創意融合，選用澳洲和牛等級的橫膈膜部位，炭火直接燒烤至剛好熟度，呈現出其肉質軟嫩鮮腴的美味。

配上帶有芥末奶醬風味的義式燉飯，細緻的辛香氣搭配牛肉的焦香，讓味蕾層次更豐富和諧；而搭配的香料則是芝麻葉和香煎蒜片，用餐食一口燉飯、一片牛肉，再點綴芝麻葉和蒜片，讓和牛橫膈膜肉的濃厚牛味，在芥茉燉飯些微辛香，和帶點甘苦的芝麻葉、蒜香中和出美妙的滋味。

店名：ZEBRA有義式餐廳

地址：台中市西區英才路601號1樓

電話：（04）2376-6732

營業時間：午間11：30-14：00、晚間：18：00-22：00

售價：炭烤和牛丼飯680元

(中時 )