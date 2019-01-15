農田千隻鳥屍！疑遭人下農藥「加保扶」毒死

台東1處稻田千餘隻鳥死亡，化驗結果證實是劇毒農藥「加保扶」毒殺。（莊哲權翻攝）

友善列印
中時

台東縣卑南鄉1處農田日前發現逾千隻鳥屍，送驗結果14日出爐，確定是被市面上毒性最強的農藥「加保扶」毒死；是否人為蓄意下藥，保七調查中；台東縣野鳥學會認為農民雖為保護作物，也不應採取如激烈手段，否則造成環境汙染，最後受害的還是人類。

從外地來到台東承租該塊田地種稻米的農民採友善種植，田間不施藥，本月5日稻作收割後，發現斑文鳥等大量鳥類陳屍田間，清點後高達1200隻左右。

台東縣動物防疫所長黎煥棠表示，家畜衛生試驗所檢驗報告出爐，從死亡鳥類胃部的穀物檢驗出「加保扶」農藥殘留，確定是被劇毒農藥毒死。加保扶是氨基甲酸酯類農藥，為目前市面上毒性最強的農藥之一，通常用在水稻育苗殺蟲、蔬菜殺蟲之用。

台東農改場表示，原本濃度較高的類似農藥已被禁用，目前加保扶濃度已調低，但使用時必須稀釋倍數，推測使用者沒有按照倍數稀釋、毒性太強，才會毒死這麼多鳥。

保七總隊第九大隊台東分隊查訪附近農戶，都說沒有使用農藥，也沒有發現相關農藥品使用後的殘留物，正深入調查以還原真相。

「今日鳥類，明日人類」，台東縣野鳥學會對此表示遺憾，農民為保護農作物，可採用較生態的方法，用這種激烈的毒害施作，除了直接造成鳥類死亡以外，可能透過食物鏈，傷害到更高端消費者，最後受害的還是人類。

(中時 )

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