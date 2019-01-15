律師說法》雙峰高度不一樣 美魔女要整型醫負責

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

台北市經營房屋出租業的徐姓女子，罹患乳癌切除雙乳，再做兩次乳房整形手術，術後右乳竟比左乳高3公分，控告醫院、醫師並求償100萬元。士林地方法院審理認為手術有疏失，判賠40萬元。

●法律評析

自從韓流來襲，也帶來一股整型風，許多人工美女、俊男也讓許多人重拾信心，雖說整型不算非常複雜之手術，但對整型的人來說最重要的是要自然且讓人看不出來！但若不幸發生糾紛時，也就是當醫療行為出現違反醫療契約或是處置不當時，在民事上通常可以依侵權行為或醫療契約之債務不履行請求賠償，但若有過失使人受傷或死亡時，刑事上可依業務過失傷害或過失重傷罪、業務過失致死罪提起告訴。

刑法第二百八十四條（過失傷害罪）

因過失傷害人者，處六月以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，致重傷者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

從事業務之人，因業務上之過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。

第二百七十六條（過失致人於死罪）

因過失致人於死者，處二年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。

從事業務之人，因業務上之過失犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金。

所有整形美容最好事前、事後醫病雙方都應拍照存證，才可以將醫療糾紛降到最低。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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