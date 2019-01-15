《時來運轉》羽球單打好猜好中獎 運彩擴大投注標的

2019年01月15日 06:55 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片：羽球單打好猜好中獎，運彩擴大投注標的。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

台灣羽球在世界球后戴資穎及男單排名第3的周天成等好手優異表現下，大受民眾的喜愛，加上單打個人賽的可預測性高，大大推升了台灣運彩2018年羽球的投注量達36倍，今年2019台灣運彩更擴大提供投注標的，從2018年的10個賽事擴大增為19個賽事，希望大家會喜歡。

羽球個人賽可預測性高於團體賽。(台灣運彩提供)

2018羽球世界排名前5勝率統計。(台灣運彩提供)

羽球單打屬於個人賽事，有別於一般的團體賽事，可以不受其他隊友表現的影響，只要單就參賽選手本身狀況加以分析，比賽結果的可預測性相對高，這從2018羽球世界排名前5的男、女選手單打的勝率幾乎高於70﹪可以明顯看出，特別是世界排名第1的球后戴資穎及球王桃田賢斗，他們2018一整年的勝率甚至分別高達87﹪及90﹪，也就是說平均毎10場比賽他們都可以贏上9場，這樣的勝率可以說是大大提高了運彩投注的中獎率，值得大家參考。

2019國際羽球賽事分級情形。(台灣運彩提供)

台灣運彩除了延續提供去年第一等級的世界錦標賽、公開賽(全英、印尼、中國、馬來西亞、丹麥、日本、法國及中華台北)以及大師賽(中國)等10個賽事外，今年再擴大提供第二等級第1級別的年終總決賽、第二等級第4級別的大馬大師賽、印尼大師賽、印度公開賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、南韓公開賽、香港公開賽以及亞錦賽等9項，合計共19項賽事，選擇性大為提高，臚列所有開盤賽事的比賽時間，有興趣的朋友們可以多多參考。

(中時電子報)