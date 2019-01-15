人正真好？ 妙齡正妹公開找「乾爹｣ 意外引起網論戰

2019年01月15日 00:04 中時電子報 柯毓庭

女生請男生無條件地替她出錢，到底算不算價值偏差?一名網友截圖一位長相漂亮的網美在社群軟體上發文詢問「可以幫我付款嗎」的截圖，詢問網友「真的會有人買單嗎?」，沒想到竟引起2方人馬論戰。

這名網友在社群軟體《Dcard》上面貼上3張截圖，表示「看到一個女生po這個文章很好奇，真的會有人買單嗎…?」只見截圖前兩張中是一名長相漂亮的網美，在自己的社群網站上，貼上自己剛下完訂單後需要付款的頁面，詢問「可以幫我付款嗎?」。

一名長相漂亮的網美在社群軟體上詢問「有人可以幫我付款嗎」，卻意外引起兩派網友論戰。(翻攝自Dcard)

一名長相漂亮的網美在社群軟體上詢問「有人可以幫我付款嗎」，卻意外引起兩派網友論戰。(翻攝自Dcard)

第三張截圖則是這名網美疑似被人詢問「是不是乞丐」，因此貼文表示「竟然有人問我是不是乞丐，我現在是跟乞丐沒兩樣阿。總共也才3千多，他寧願私訊罵人，也不幫我付款一下，搞笑真搞笑」。

一名長相漂亮的網美在社群軟體上詢問「有人可以幫我付款嗎」，卻意外引起兩派網友論戰。(翻攝自Dcard)

貼文一出便立即引起網友熱議，有人表示「如果有，她就賺到了，如果沒有她應該也沒差，感覺就是發上去碰碰運氣，看有沒有人願意為她撒錢」、「相信我，會。只要夠正」、「總是有乾爹阿!只是也要付出相對代價」。

網友的討論也意外變成兩派論戰，有人覺得這名網美價值觀非常偏差，表示「也太丟臉了吧浪費自己的長相」，但也有人認為真的有人幫她付款的話，也只是你情我願，表示「雖然我不會做這種事，但說真的她不偷不騙，有人願意幫她付錢也是一個願打一個願挨，她有這個本事讓別人幫她付錢也蠻厲害的」。

(中時電子報)