小英啟動網紅模式直追韓國瑜？加LINE好友送「驚喜」

小英啟動網紅模式直追韓國瑜？加LINE好友送「驚喜」。（圖/翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen 臉書）

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中時電子報
蔡英文抱著愛貓蔡想想致謝，這就是加了line好友的驚喜。（圖/翻攝自蔡英文Tsai Ing-wen Line群組）

總統蔡英文最近十分認真經營社群媒體！繼臉書粉絲頁發文頻率變得頻繁，還不斷宣傳加她Line好友，就可以在14日時看到特別的內容，而且是成員獨享，她臉書上笑說：「只有我的LINE好友看得到喔！」

蔡英文12日在臉書粉絲團上表示，很多人沒加她的LINE，每天都只看別人的，也不知道是真的還是假的消息，呼籲大家快來加LINE，她會固定傳一些好康的，「保證是真的」，LINE好友衝破20萬人，還會有驚喜。

蔡英文14日晚上9點多時，再度在臉書發文感謝大家，表示「短短兩個晚上我的[email protected] 就衝破20萬，即將再突破21萬。為了實現我的承諾，今天晚上10點，答應大家的驚喜會傳到LINE上」。還強調「只有我的LINE好友看得到喔！」

晚上10點一到，蔡英文LINE發布一則短片，她在影片中抱著愛貓蔡想想，她說，她跟蔡想想一起謝謝這幾天大家幫忙，她的LINE好友已經超過20萬，也希望繼續增加，讓更多人來分享她的訊息，也讓辣台派的聲音越來越大。

影片一出也引起網友討論，有人察看蔡英文的LINE，與去年2月、6月比起來，今年1月就連發了3篇PO文，似乎有意未來都要加強社群網路的曝光度，而吐槽「一切為選舉？」不過也很多人開心回應，「辣台妹，就要妳」、「辣想想? (加辣才不會被揍)」、「我要蔡想想！」、「我要有貓耳的小英」

(中時電子報)

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