口譯哥趙怡翔駐美引爭議 吳釗燮：力挺到底

口譯哥趙怡翔。（圖／趙怡翔臉書）

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中時電子報

前外交部長辦公室主任趙怡翔出任駐美代表處政治組長，引發爭議。外交部長吳釗燮14日強調，不會換掉他，將力挺到底，對趙怡翔具有高度信心。

「口譯哥」趙怡翔因不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，引發爭議。吳釗燮14日再度親上火線，接受政論節目「鄭知道了」主持人鄭弘儀的訪問，回應各界質疑。

主持人詢問，媒體報導，原本要讓趙怡翔擔任駐美副代表，遭到總統否決，是否屬實，吳釗燮坦言，的確有想過各種可能性，副代表也是選項之一，但最終沒有做這個決定。至於總統是否有動怒，吳釗燮說，有跟總統做意見交換，但最後的人事命令是他決定，他必須負責。

根據中央社報導，吳釗燮強調，他至今仍然認為趙怡翔的任命是非常合理的決定，以他的能力、資歷來看，都非常勝任。吳釗燮更以自己為例，2007年前總統陳水扁派他去當駐美代表，很多人質疑他連英文都不懂，有什麼條件，但當了1年多後，大家都看得到成果．因此只要給趙怡翔一點時間，相信外界一定可以看到他為外交所做的努力。

吳釗燮也說，有人認為外交部有體制在，要一層一層才能爬到政治組組長的位置，但那是以前，2012年制定「駐外機構組織通則」之後，就是希望放寬用人方式，有注入活水的機會，而趙怡翔的任用就是注入活水。

主持人問，是否會換掉口譯哥，吳釗燮表示，不會，趙怡翔是跟他一起工作很久的同仁，他深切體認趙的能力，更與他經歷過所有最重要的外交工作，一起成就台灣兩年多來外交的成長，他對趙怡翔有高度信心，主持人追問是否力挺到底，吳釗燮回，「力挺到底」。

(中時電子報)

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