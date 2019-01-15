美食結合運動！「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳海線新亮點

「橄欖愛洋蔥」的飲料、鬆餅等美食，吸引很多網美來拍照。（盧金足攝）

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「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳副總經理林俊良（左）與主廚推出CP值高的創意料理，走親民價位，讓客人消費後稱讚值回票價。（盧金足攝）
主廚招牌的排餐、義國料理及火鍋，色香味具全。（盧金足攝）
「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳的夕陽美景超吸睛。（圖／橄欖愛洋蔥餐廳提供）
三井outlet帶動利多，建商在海線地區插旗高爾夫球練習場結合景觀親子餐廳，吸引人潮。（盧金足攝）
位在台中市沙鹿區的設「橄欖愛洋蔥」親子景觀餐廳與高爾夫球練習場，占地高達3000坪的空間，是都市中休閒好去處。（盧金足攝）
海線建商投資開發無國界料理的景觀親子餐廳，以美食結合運動，搶攻海線旅遊的市場。（盧金足攝）
「橄欖愛洋蔥」料理的無國界創意料理，連老饕都按讚。（盧金足攝）

日本三井集團「OUTLETPARK台中港」營運後，人潮帶來錢潮，海線建商也看準商機，跨足餐飲休閒業，異國美食結合高爾夫球練習場，大手筆在台中市沙鹿區開設「橄欖愛洋蔥」親子景觀餐廳，打出占地3000坪的空間，搭上台灣首座海港型購物中心、高美溼地等景觀順風車，成為海線旅遊地圖的熱門景點。

中部海線地區目前超人氣的景點，三井OUTLETPARK、高美溼地等地，遊客如織，更帶動周遭商機，大自然的夕陽與夜景更成為觀光賣點，大肚山上近年來即開張許多景觀餐廳，建商也多元化經營布局，投入餐飲業與運動休閒，發揮吸金又吸睛的「食」力。

入門學打高爾夫球，不必擔心是高貴的運動，台中市有建商將場地寬闊的新中科高爾夫球練習場，大手筆投資改造新風貌，擁有280碼長度的練習場，吸引科學園區及遊客來打球，還規畫地中海式的餐廳外觀，推出無國界料理的景觀親子餐廳，以美食結合運動，搶攻海線旅遊的市場。

「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳副總經理林俊良表示，新中科高爾夫球練習場風景好，還可以看到夜景和漂亮的夕陽，接下練習場營運後，評估如果只是單純經營一家高爾夫球練習場太可惜，決定將二樓開發成異國料理的餐廳。

林俊良說，有名公司成員是美食家，頭腦就是一個美食地圖，到哪裡要去哪一家吃全都瞭若指掌，加上喜歡研究吃，所以決定規畫景觀餐廳，接下高爾夫球練習場後，展開打造餐廳的作業。

從去年十月份開始試營運，已吸引很多客源，假日不少親子家庭來，家長可以在練習場打球，小朋友在餐廳用餐，最特別的是在餐廳設計高爾球經洗三溫清潔過程，經過餐廳上方的輸送帶，特殊又具創意，每次啟動時客人都很好奇。

林俊良強調，「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳不只欣賞風景的視覺享受，特別在餐點用心料理，主廚招牌的排餐、義國料理及火鍋，還有檯台的飲料、鬆餅等美食，平日以晚餐及消夜為主，假日從午餐營業到午夜，全家出遊或團體聚餐，占地廣大，交通便利的景觀餐廳，很多遊客被像地中海的餐廳外觀吸引，更成為網美和拍照打卡的熱點。

「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳為讓客人體驗練習打高爾夫球，現在餐廳還推出消費滿五百元送一次高爾夫球體驗券，還有球場教練提供指導，林俊良表示，有的小朋友有打高爾夫球的天份，與家長來餐廳消費的機會，也可能啟發打球的興趣。

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