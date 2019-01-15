身世坎坷 8歲女童遭老師冤枉施暴 打到陰道損傷

2019年01月15日 00:34 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

甘肅寧縣一名8歲女童，疑似被女老師懷疑偷了口紅，而遭到老師、同學的虐打導致下體陰道損傷，甚至可能因此不孕。但校方表示，女童是被兩名同班男生用掃把插傷。當地警方和教育部門於14日介入調查。

女童家屬稱，這孩子於上月14日中午回家一直哭個不停，追問之下才知道她被懷疑偷了老師的口紅。女童放學後因受傷太重坐在路邊，下體不停出血，最後被同村婦人用手推板車送回家，事情才爆發。校方稱，有兩名男同學趁老師離開課室後，藉此事毆打女童，甚至用掃把插她的下體。事件發生後，這名涉事的老師遺失的口紅，隔日在自己的宿舍內尋獲，女童的家屬憤而在網上公開此事。事後，家屬、校方、老師三方各執一詞，而兩名被指打人的男童家長否認學校說法。女童家屬則稱，是老師當日有指示學生一起毆打女童，甚至用教鞭插傷她下體，但校長又解釋老師根本不知情。

知情人士表示，女童身世坎坷，家裡是當地貧困戶，父親有智力障礙，母親離家出走，女童由年邁的祖父母照顧，她還有一名12歲失明的哥哥，環境相當困苦。女童在學校受盡同學欺辱，經常被圍著欺負。這則消息也激起網友的怒火，怒斥施暴者「禽獸不如」，促相關部門徹查，還女童一個公道。

東網報導，受傷女童當時因為傷勢嚴重，鎮上的小醫院都不敢收治，家屬只好將她送到西安市兒童醫院救治。院方記錄，女童上月15日接受手術，術前診斷為會陰外傷，術後診斷為陰道壁損傷。校方也為女童支付醫藥費1.35萬元人民幣（約台幣6萬）。之後女童好轉後回家，但本月13日因肚痛再到醫院檢查。

(中時電子報)