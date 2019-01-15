網路情緣！寒冬來回100公里領養雪寶 助柴犬熬過病痛

2019年01月15日 07:15 中時 盧金足

白色柴犬「雪寶」，毛色柔軟又像雪花一樣的白皙，是Lynn全家人的寶貝。（盧金足翻攝）

4年多前，Lynn從社群軟體看到一隻被犬舍淘汰的白色柴犬正要送養，這隻只有一個多月大的柴犬，可愛模樣一直在Lynn腦海裡盤旋，猶豫了一晚，隔日馬上聯絡對方，騎著機車從台中奔馳到南投縣民間鄉，寒冷的冬天往返近100公里路程將小柴柴帶回家，小柴柴毛色柔軟又像雪花一樣白皙美麗，取名「雪寶」，成為全家人的寶貝。

從小就喜歡小狗的Lynn說，雪寶很愛乾淨，每天時間一到，就直挺挺地坐在門口，一臉嚴肅彷彿告訴家人，「時間到了請帶我出門上廁所！」全身雪白的雪寶與皮膚白皙的Lynn外出時，總是被說母女氣質一樣好，但下一刻就被雪寶瘋狂來回跑惹得哈哈大笑，直呼「雪寶真的是3秒破功。」

但現在看到雪寶活力十足，其實在滿1歲之際，Lynn發現雪寶幾乎無法站立，用手觸摸雪寶的腿，還發出嗚嗚聲音，第一次養狗的Lynn緊張得直掉眼淚，2天內跑了好幾家獸醫院，照X光研判是先天發育不良髖關問題。

原本經由一位獸醫建議，家人已決定幫雪寶開刀，在開刀前一刻又回到平常就診的獸醫院，家庭獸醫師告訴Lynn，這是犬舍繁殖的狗狗常常會出現的問題，因為要追求品種純正，常常是近親交配，這樣容易造成狗狗有許多先天性的基因病變，或許可以用口服藥先試試，2周後若毫無起色再考慮動刀。

於是雪寶開始服用狗狗專用的維骨力，至今3年多都不再出現疼痛狀況；Lynn一家人感謝家庭獸醫師，而雪寶彷彿也知道獸醫生讓自己不用開刀解決腳疼痛症狀，每次回診都非常熱情的親吻，家人說這是「雪寶的報恩」。

雪寶恢復活力後，Lynn更用心照料雪寶，除了定量運動，飲食方面會準備2、3種乾飼料跟鮮食交換餵食，偶爾將蔬果和著牛奶打汁給雪寶喝，雪寶也特別喜歡吃水煮蛋，還會自己將外殼撥乾淨，先吃蛋白再吃蛋黃，順序不調換。

每晚睡覺時間，雪寶會自己挑選玩具走上樓睡覺，到了冬天還會選衣服穿，Lynn如果沒有幫牠穿喜歡的衣服，還會坐在地上，直到換上喜歡的衣服才開心的站起來親Lynn，雪寶變成家人一樣親，狗狗跟主人的緣分奇妙，就算生病花大錢也不離棄，毛小孩是家人不因病痛任意放棄。

(中時 )