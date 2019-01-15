百年古墓竟遭政府剷平 網怒批：DPP彰化輸掉剛好而已!

2019年01月15日 00:53 中時電子報 柯毓庭

彰化鹿港第一公墓內的2百座明清時期古墓，近日傳出因當地開發設置大陽能板而遭大規模破壞的消息，讓學者痛心疾首，怒轟「實在是太離譜了」!

據《聯合報》報導，鹿港第一公墓是見證鹿港開發史的重要古蹟，現場保存了大量清代至日治時期的百年古墓，原本有明清156座、日治時期93座，共計269座古墓，但目前保留的僅有「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑。

台南藝術大學藝術史教授盧泰康表示，鹿港第一公墓早在去年6月開發前，地方文史人士就疾呼保護古墓，但7月卻仍照常開挖，經過縣府主導多次專家會議後，10月決議停工。

文史人員則提出質疑，表示10月廠商接獲停工通知後，卻反而加速趕工，直至去年底經過清點後，原本有269座規模的古墓竟剩下不到40座，讓人不禁懷疑是否因為去年底選舉，擔心選後變天，才無視古物保存，執意開發，更有傳聞承包太陽能板的業者與某高官有親戚關係。

鹿港古墓群遭嚴重破壞。(彰化縣文化局提供)

盧泰康教授與清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖則指出，到現場時眼見具高度文史價值墓碑遭怪手破壞，而墓穴內的古物更完全沒有清點，任現場人員隨意拿取，痛心表示「讓人想起納粹屠殺猶太人後，成堆的金牙齒」。

盧泰康提到，從文化部、彰化縣文化局，乃至鹿港鎮公所，全都不將文化資產保存法當一回事，痛批「難道台灣文化保存只是喊一喊而已?」，邱鴻霖則說，古墓被破壞雖已成事實，但此事必須要追究相關人員責任，否則還有下次的破壞。

據報導指出，彰化縣文化局稱接獲文史人員通報後，已啟動保存措施，但鹿港鎮公所與廠商仍執意施工，才會造成古墓損毀。消息傳出後，亦引起網友動怒，有人更痛批「鹿港耶!清國時期中部最大港耶!DPP彰化選輸真的剛好而已...」。

文化部文化資產局對此事則坦承古墓保存難擋地方開發壓力，更表示全台古墓被破壞的情況十分普遍，但文資局古物組組長姜博智則表示，依法超過50年的公有建物，開發前都須評估其文史價值，彰化縣政府卻未經此程序，已考慮將相關人員送公務人員懲戒，以示保護文資決心。

(中時電子報)