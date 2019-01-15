高檔醫美觀光團行程來了！馬東韓粉高雄遊5天消費50萬

高檔醫美觀光團行程來了！馬來西亞韓粉高雄遊5天消費50萬。（圖/翻攝自中天新聞）

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東馬韓粉高雄遊　牙齒醫美、健檢5天花50萬（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜觀光政見，包含醫療觀光，等不及高雄市政府整合資源，民間醫療業者，已經著手進行，來自馬來西亞沙巴的高檔旅行團，四個人在高雄旅行五天四夜，光是高檔消費花了達五十萬元，而且還前往高雄的醫療院所，進行高階健檢以及牙齒醫美療程。為什麼獨厚高雄？因為他們也是韓粉，衝著韓國瑜的高人氣，就是想要來高雄。

中天新聞訪問這群人，他們表示對高雄很有興趣，而且又選出了新的市長，就是想要搭機來台後再特地南下高雄。除了觀光之外，重點還是走醫療觀光，像是做牙齒醫美前，牙醫師會先細心洗牙、拍了全口X光照，仔細解說後進行製作牙套，可以在回國前拿到完成的牙套。

中天新聞報導，曝光該客製化醫美觀光團的行程，來高雄第一天先到高階健檢門診報到，晚上逛夜市；第二天放鬆行程，搭遊艇、賞豪宅、旗津觀光；第三天行程為朝聖韓流三山（旗山、鳳山、岡山）美食觀光；第四天考察房市；第五天取健檢報告以及完成牙齒醫美最後步驟、再血拼消費。而牙齒的醫美，可以等到過年後，再來台灣進行進一步的治療。

該團遊客也說，因為聽說台灣牙醫的技術出名，儀器設備也都很好，所以對他們外國客來說，是具有一定的吸引力。醫療觀光業者黃森田表示，韓流已在東南亞造成轟動，所以這次來台的貴賓是不辭辛勞的，就是要來到我們高雄觀光。外加上臺灣醫療軟實力強，相對的觀光醫療商機龐大，可以多加規劃更加蓬勃發展。

(中時電子報)

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