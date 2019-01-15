開運內衣就要紅！讓好運旺旺來

2019年01月15日 03:06 中時 吳娮翎

EASYSHOP開運粉鑽系列低v圓挺款內衣1680元起，搭買1送1活動。（EASYSHOP提供）

黛安芬．耀眼水感動，1880元起。（黛安芬提供）

仙黛爾蕾絲內衣，2780元起。（仙黛爾提供）

周曉涵的深V性感曲線演繹經典「迷幻花影」，1680元起。（思薇爾提供）

喜逢過年好運到，內在美銷售也創高峰，根據內衣業者統計，春節前後一個月都是銷售熱潮，業績更占全年總業績3成以上，業者表示，「紅色系內衣褲蟬聯銷售冠軍寶座，其次是黑色系，因為黑色好配、好相處。」近年消費者對繽紛色彩接受度高，內在美也由傳統的紅黑，走向個人化色彩。

內衣龍頭奧黛莉表示，買氣從農曆年前2周的周末開始湧現，在選色上可以從「放開心、穿開運、心花開、好運來」，從內在美創造好運，EASYSHOP開運內衣則集結12生肖與其開運的金、木、水、火、土五行相生色，讓消費者穿上專屬色選，就能喜迎好運到。

EASYSHOP通路適逢農曆新年，熱銷的開運®內衣也是年節重點，今年再推「粉鑽內衣」系列，象徵帶來好運，新年期間全部都買1套送1套。Audrey品牌則找來女星李維維拍攝形象大片，穿上人氣專利新品魔塑W弦，展現內在美。

除了紅色開運，黛安芬認為，過年必買為開運紅色系內衣，讓象徵富貴、喜氣的紅色開創新氣象，為每位女性從內在迎來一整年的好運，除了紅色內衣，品牌也推薦粉色系內衣，過年後緊接就是西洋情人節，用象徵愛情的粉色內衣，不只是約會必備戰服，也能招來浪漫桃花。即日起至2月20日全台黛安芬專櫃及直營店，推出「好運驚喜刮刮樂」活動，開春消費滿3800元即送刮刮卡，有多種禮物，即刻試試新年手氣。

黛安芬推薦紅色開運內衣，有「耀眼水感動」紅色款，以波浪蕾絲V型設計及華麗刺繡蕾絲，搭配金色圓釦環裝飾，設計靈感來自傳統中國結，為新年增添應景時尚元素；「水感動魔術Bralette」(石榴紅)，雙色蕾絲搭配水感動罩杯，給胸部溫柔支撐。

思薇爾表示，藍色內衣象徵官運高升，紫色代表天運加持，綠色大表貴，金色則有財運沖天之美意。品牌針對新春祭出「開春納福諸事吉」活動，即日起至2月19日，購買正品滿3888元，就能抽好運刮刮卡，另外還有購買指定商品任1套加贈300元抵用券，會員回櫃消費不限金額贈金豬紅包袋。

在選購上，仙黛爾建議，搭配新年活動成套購買最超值，款式上可以選擇精緻的蕾絲罩杯，卡其銅色、金色、藍色、莓粉色也都是年節熱門色選，更襯膚色，也讓內在更添時尚之美。

(中時 )