民進黨品牌出問題是他們害的？ 李正皓點名3人

2019年01月15日 03:32 中時電子報 黃麗蓉

民進黨秘書長羅文嘉的第一場記者會就直指民進黨現在的問題是「品牌形象出了問題」，以致產品（候選人）賣不出去。國民黨草協聯盟發起人李正皓認為羅文嘉說得中肯，並點名只要換掉前總統陳水扁、口譯哥趙怡翔與民進黨市議員王世堅3個品牌代言人，形象馬上就會變好。只是他有這個魄力嗎？

第一位代言人：陳水扁。他堪稱是中華民國民主史上官員貪汙的極致。至今，陳水扁仍在民進黨黨內享有極高的政治影響力，民進黨更在2013年通過恢復陳水扁黨籍一案，兒子陳致中在去年還被民進黨提名、當選高雄市議員。有陳水扁在的一天，民進黨就永遠與清廉扯不上邊，這樣的形象代言人能不換嗎？

第2位代言人：口譯哥（趙怡翔）。民進黨繼前北農總經理吳音寧之後，最被年輕人討厭的代言人。過去吳音寧月薪14萬，已讓無數的台灣年輕人不滿，沒想到民進黨走了一個月薪14萬的吳音寧，卻來了一個「實領」15萬的口譯哥。有口譯哥在的一天，民進黨就永遠讓年輕人有相對剝奪感，這樣的形象代言人能不換嗎？

第3位代言人：王世堅。他一路從馬英九、柯文哲到韓國瑜，王世堅的「伏龍命格」幫助了多少民進黨的敵人成就大位？一路上又有多少民進黨的政治菁英因爲王世堅的「伏龍命格」遭到波及？最新的苦主就是陳其邁。有王世堅在的一天，民進黨的敵人只會越來越多、越來越強，這樣的形象代言人能不換嗎？

(中時電子報)