1月15日三大報頭條

2019年01月15日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●交通部長林佳龍昨（14）日首日上任，對於台中市長盧秀燕停蓋山手線、優先推動捷運藍線一事，他表示山手線目前已在進行，將要求地方政府提出具體報告，否則按原定計畫推動，惟此舉也引來龍燕戰爭延續，中央藉交通預算反制地方的質疑。

●限制使用華為產品，工研院開出國內第一槍！工研院14日發出內部通告，自15日中午起，在工研院辦公場所將限制使用華為手機、電腦等，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路，以避免洩密。值得注意的是，NCC昨天再補一槍，NCC副主委兼發言人翁柏宗14日進一步表示，未來5G也會比照辦理。

●行政院長蘇貞昌昨走馬上任，與閣員約法三章，打造接地氣內閣，他要求行政院副院長陳其邁研擬成立「中央與地方建設協調會報」，解決地方建設需求。陳其邁指出，將由政委協助地方政府解決、協調建設所需的資源問題，加快行政院會效率。

●從台中的山手線到高雄的輕軌二期，在大選後都出現「藍換軌執政症候群」，新任市長紛喊停，先前中央雖有不同主張，似也莫可奈何，可如今局勢丕變，前台中市長林佳龍手握交通建設大權、前立委陳其邁更貴為行政院副院長，綠的中央跟藍的地方要怎麼解決歧見？其中競合，雙方檯面下的算盤應正打得飛快。

◎旺報

●美國《麻省理工科技評鑑》雜誌在今年的第一期封面故事探討了美國為防堵中國科技發展，頻頻對華為等指標中企出重手。麻省理工學院（MIT）校長萊夫（L.Rafael Reif）甚至指稱，美國科技發展建立在圍堵策略上，這不會讓美國再次偉大，反會變得平庸。萊夫呼籲，美國若不儘快面對中國的挑戰，不出10年，中國可能成為世界上最先進的科技國家。

●《麻省理工科技評論》雜誌最近就中美科技創新進行評比，直指中國擁有兩大競爭優勢，第一是規模（包括人力、經費及市場），第二是政府扶植。無論是科研人才規模、科研投入資金、專利申請數量、論文發表數量等面向，中國的競爭力開始威脅到美國，中國正在圖謀科技領域的領先地位。

●美國結合其他盟國封殺華為設備，尤其是5G的採購，目前已有多國表態禁用。不過，根據第三方經濟學家的分析，美國在2017到2020年這段時間，如果沒有禁止華為參與市場競爭，整個5G無線基礎設施的建設成本可節約200億美元（約6200億台幣）。很顯然美國為了抵制華為，所付出的代價十分昂貴。

●美國與盟友封殺中興與華為的意圖十分明顯，就是不樂見中國高科技崛起，甚至可以在全球呼風喚雨。過去向來是美國說了算，如今隨著中國大量投入研發，在實力比拚上，已非吳下阿蒙，甚至有部分科技實力早就超越美國，這才是令美方膽戰心驚的地方，因此劍指華為，意圖就是要拉中國下水，不能讓中國跑在美國前面。

◎工商時報

●大陸國家外管局14日釋放重大利多！合格境外機構投資者（QFII）投資A股總額度將由1,500億美元翻倍至3,000億美元，意味著將有新增逾兆元人民幣資金錢進A股。市場預期，外資已成為A股很重要的資金動能來源，而此一擴大開放的最新舉措，將為A股引入中長期活水。

●行政院長蘇貞昌14日正式上任，他要求內閣成員要能接地氣，只有做出成績、讓人民有感，才是王道。目前正值非洲豬瘟防疫作戰重要時刻，蘇貞昌上任後首站視察桃園機場防疫狀況，現場還「狂電」防檢局官員，指掌握問題不足，要求防疫不容打折，手提行李要百分百檢查。

●繼鬍鬚張、三商巧福和拿坡里披薩之後，美式速食連鎖炸雞品牌肯德基14日宣布，考量整體營運成本提高，並為持續提供消費者美味品質，台灣肯德基將於1月15日起調整部分餐點售價，整體產品價格調幅約5％。

●美國聯邦政府局部停擺在15日邁入第25天，這種史上最長紀錄勢將削弱美國經濟活力。經濟學家表示，美國第一季經濟成長率將不如他們原先預估的2.2％，並且遠低於去年全年預估成長率3.1％。

(中時電子報)