白天冬陽再現快晾衣！傍晚轉濕冷添加衣 北部低溫14度

2019年01月15日 04:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

氣象局今早也針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

【氣象】週三起華南雲帶＋東北風 北部轉濕冷

天氣變變變！今（15日）北台灣白天氣溫略為回升至23度，冬陽再現可感受到溫暖。不過傍晚起，又有一波東北季風增強，水氣也較多，全天感受較濕冷，中部以北低溫下探14度。氣象局今早也針對18縣市發布陸上強風特報，另今日高屏空氣品質不佳，外出請注意。

今上午東北季風稍減弱，台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣；下午起至明日東北季風增強，下午起台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日傍晚起，中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17～19度，北台灣白天高溫約19、20度，花東高溫約22～24度，中南部約26～28度。早晚溫差大，需記得保暖。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

預估這波雨勢力，從週二晚起至週五，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨。週六補班日將可恢復多雲到晴好天氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日上午東北季風稍減弱，西半部污染物濃度易上升，但下午起東北季風增強，擴散條件可逐漸轉好。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區位在下風處，易累積污染物為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)