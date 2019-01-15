白天冬陽再現快晾衣！傍晚轉濕冷添加衣 北部低溫14度

今（15日）傍晚起，又有一波東北季風增強，水氣也較多，全天感受較濕涼。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導
氣象局今早也針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）
【氣象】週三起華南雲帶＋東北風　北部轉濕冷

天氣變變變！今（15日）北台灣白天氣溫略為回升至23度，冬陽再現可感受到溫暖。不過傍晚起，又有一波東北季風增強，水氣也較多，全天感受較濕冷，中部以北低溫下探14度。氣象局今早也針對18縣市發布陸上強風特報，另今日高屏空氣品質不佳，外出請注意。

今上午東北季風稍減弱，台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣；下午起至明日東北季風增強，下午起台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日傍晚起，中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17～19度，北台灣白天高溫約19、20度，花東高溫約22～24度，中南部約26～28度。早晚溫差大，需記得保暖。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

預估這波雨勢力，從週二晚起至週五，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨。週六補班日將可恢復多雲到晴好天氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日上午東北季風稍減弱，西半部污染物濃度易上升，但下午起東北季風增強，擴散條件可逐漸轉好。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區位在下風處，易累積污染物為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今日傍晚起，中部以北及東北部低溫下探至14、15度。（圖取自氣象局網頁）

開運內衣就要紅！讓好運旺旺來 外國客夜市400元買一袋水果 老闆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。