外國客夜市400元買一袋水果 老闆反射動作讓她傻眼

2019年01月15日 04:58 中時電子報 林郁庭

夜市是台灣特色文化，但有時卻遇到打著「觀光」招牌而坑殺遊客的攤販，消息常會躍上新聞版面。一名女網友日前感嘆，她與朋友帶外國友人逛士林夜市，竟然讓人家花了400元買了一小袋水果，雖然攤販當下急忙作勢送水果給他們吃，但被他們拒絕了！之後她心痛發文問為何夜市攤販對外國人這麼不友善？

原PO在網路論壇Dcard上PO文，她帶外國友人逛士林夜市，途中朋友去廁所，於是同行的一行人就在原地等他回來。等了一會後，原PO發現外國友人順便停下腳步挑水果，「看到了這一幕我還覺得一切正常，直到我看到他提著一小袋裝著零散切好的水果，拿了1000元給老闆，而老闆找他600元，這樣一小袋水果要400元！」

眼見自己的外國友人花400元買一小袋水果，這讓原PO心頭一驚，連忙走到友人身旁，水果攤老闆看到一行人過去時，馬上用竹籤插了水果送到他們嘴邊，像是要堵住他們的嘴巴一樣，但原PO說他們當場拒絕。

後來原PO仔細地問外國友人，他才解釋事情的來龍去脈，當時他問老闆價格，「老闆一直閃避問題，說是依據重量來計算，但不說價格，問他要什麼就幫他打包了」。

原PO聽完後相當憤怒，認為店家是欺負一個不懂行情的外國人要謀取私利， 但看到外國友人聽到解釋後的反應更讓原PO難過，因為「外國朋友說要把水果拿去還老闆，但不需要要回任何錢」。但原PO又心痛認為，台灣有豐富的水果資源很幸福，「但並不是拿水果以這樣的方式來賺取暴利，士林夜市是最多外國觀光客的地方，而店家卻憑著這點來賺錢。」她更痛批，「道德什麼的也都用刀子切一切裝進袋子了嗎？」

文章一出，網友紛紛回應，「你還沒看過一小包水果700的，一樣在士林」、「在商人眼裡外國人就是肥羊，什麼都不了解最好騙」、「看過一對韓國情侶買了裝成一杯的釋迦跟一袋蓮霧，老闆娘算他們500，聽到差點沒嚇死」，不過也有人表示，「其實這種事到世界各地哪裡都在發生，只是士林不ey」、「我以為士林夜市水果貴是大家都知道的事，我每次都跟不是台北的朋友說那個只有觀光客會買」。

(中時電子報)