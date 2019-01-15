慶豬年求好運！101前與101隻吉祥豬拍照打卡趣

2019年01月15日 05:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶豬年！看可愛小豬盼好運！今年的春節連假多達9天，因此台北101購物中心自1/24(四)至2/17(日)推出新年強檔活動，串聯各大精品品牌的繽紛櫥窗，並結合館內以各種形式組成的101隻吉祥豬及新春好運許願牆等裝置藝術，要將整個購物中心打造成過年走春的打卡新地標，讓客人能一次蒐集多種豬年好運。

台北101豬年裝置藝術。（台北101 提供）

今年台北101購物中心喜迎豬年，以豬為主題進行整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，滿滿豬年好運等大家來蒐集，全館總計有101隻吉祥豬。另外4樓都會廣場同時規劃豬年好運集氣熱點，讓民眾拍出的照片也能當作新年賀卡轉發給親朋好友，將好運一同分享出去。

現場更有許願牆，讓大家到此一遊，還可以許下新年新願望，同時都會廣場中央，還設有一隻巨型圓滿豬撲滿；檔期結束後，亦會將館內裝置藝術吉祥豬進行公益拍賣，讓好運與愛心從101擴散出去。

Salt & Stone-主打手工義大利麵&披薩。（台北101 提供）

另外也結合館內品牌年節特色櫥窗，規劃出五大拍照熱點及加分熱點(品牌特色櫥窗)，期間凡於任三處熱點拍照上傳IG並HASHTAG#101喜迎豬年，即可兌換知名雪花冰兌換券壹張。首周末1/26(六)及1/27(日)期間限定14:00-17:00完成上述相同拍照任務並加入101 [email protected]，即可於4樓都會廣場兌換「豬好運棉花糖」壹隻(限量101隻)，同時現場台北101也推出神秘加值服務，並將於開檔前夕對外公開。

(中時電子報)