NBA》取代詹皇？字母哥仍有關鍵弱點

2019年01月15日 07:27 中時電子報 盧品青

Did @Giannis_An34 just throw down the POSTER OF THE YEAR!?!#FearTheDeer pic.twitter.com/anVvi6nNO6 — Milwaukee Bucks (@Bucks) ٢ يناير ٢٠١٩

「字母哥」「希臘怪物」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)是當今最厲害的籃球員之一，場均26.7分、12.6籃板、5.9助攻、57.9%投籃命中率全是生涯新高，被看好成為本季MVP。即使如此，他把詹姆斯(LeBron James)「取而代之」的時機恐怕還未到。

美媒《Bleacher Report》指出，阿提托康波的罩門在於三分球。字母哥向來以全能球風著稱，他是極少數正式打過4個位置(除了中鋒)的球員，因此16.7%的三分球命中率令人無法接受，更大的問題在於他自己。他菜鳥時期反而有34.7%命中率，但是現在他幾乎放棄了三分球。

字母哥表示他最喜歡做的事，就是切入禁區然後帥氣灌籃，「那是我的拿手好戲。」當年喬丹(Michael Jordan)第一次拿得分王(37.1分)時，三分球命中率只有18.2%，喬丹仍被視為場上最危險的人物。

然而今非昔比，三分球大行其道，想在今日的NBA立足，多少都要練一點外線。不過字母哥偏好灌籃的打法讓他非常受歡迎，很少球迷不愛看灌籃的，一如當年的「半人半神」卡特(Vince Carter)，字母哥的明星賽選票連續兩年差點拉下詹皇就是證據。

字母哥的兩分球命中率是可怕的64.5%，他目前主打大前鋒，加上這種命中率確實也不需要外線投籃了。只是體能總有下滑的一天，字母哥也說：「我專注於讓自己變得更好。」如果他肯把外線的漏洞補上，將來的「皇位」大概非他莫屬了。

(中時電子報)