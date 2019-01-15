吳釗燮昔日談話被翻出 竟成自打嘴巴最佳範例？

2019年01月15日 08:03 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

找不到我找趙怡翔... 「口譯哥」變地下外交部長？

「口譯哥」趙怡翔接任駐美代表處政治組組長引發風波，綠營則拿金溥聰當年擔任駐美代表的事護航。國民黨草協聯盟發起人李正皓則表示，拿兩人相比是「LP比雞腿」。李也引用2012年吳釗燮抨擊金溥聰不適任的話，諷刺表示吳過去這段話，對比今日行為，簡直是自打嘴巴的最佳範例。

李正皓在臉書指出，拿金溥聰跟口譯哥比，只會越顯得口譯哥不適任。他也針對外界質疑的三件事提出解釋。質疑一：金溥聰也是政治任命，為什麼金溥聰可以，口譯哥不可以？李說駐外代表本來就政務官，政治任命，例如謝長廷擔任駐日代表、謝志偉擔任駐德代表，此二人都沒有任何外交經歷，依舊可以上任；駐外政治組組組長是事務官，一般由文官擔任，例如介文汲大使在擔任駐美代表時，已在外交體系磨練20年。「駐美代表與駐美政治組組組長職務不同，如何類比？」

質疑二為金溥聰沒有外交專業。李說金溥聰在1987年通過外交特考，與史亞平（史上最年輕外交部常務次長、前駐新加坡代表、現任駐奧地利代表），同梯在外交部受訓。「口譯哥有什麼專業？民進黨專職黨工專業？要談外交專業，金溥聰至少甩口譯哥八條街」。

至於第三個質疑，從蕭美琴在立法院質詢金溥聰的影片來看，金溥聰英文根本不好。李正皓則諷刺表示「要談語言，先把謝長廷叫回來用日文備詢我聽聽！」他說日語之於謝長廷就如同英文之於金溥聰，都不是母語，對政治任命的駐外代表來說，語言的好壞不是最優先的考量，能否忠實傳遞總統意志給美方才是核心目標。

李引用2012年，時任民進黨政策會執行長吳釗燮表示，他從來不知道金溥聰「是一位專業的外交家」。吳說台美關係複雜，包含政治、經濟、文化等不同層面，也必須面對美國行政、國會部門以及僑界等，因此駐美代表必須要有圓融的技巧，如果金溥聰過去被認為完全沒有這方面經驗，是相當令人擔心的。

李正皓諷刺表示，吳釗燮過去這段話，對比今日任用口譯哥到美國擔任駐美政治組組長的行為，簡直是自打嘴巴的最佳範例。「請問如今的口譯哥，擔得起2012年吳釗燮對駐美外交官的要求嗎？」

(中時電子報)