NBA》有可能嗎 杜蘭特被控蓄意傷人

勇士杜蘭特(左)用右手阻擋公牛隊馬卡尼恩。（美聯社資料照）

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中時電子報

公牛本季兩度被勇士煎成牛排，波提斯(Bobby Portis)和對手杜蘭特(Kevin Durant)在上週比賽中爆發口角，波提斯指控杜蘭特以小動作「蓄意傷人」。後來兩人各被吹1次技術犯規，但波提斯質疑裁判偏袒杜蘭特。

當時雙方都是無球狀態，杜蘭特為了協防隊友，以右拳「重擊」波提斯的肋骨，導致波提斯手肘扭傷，並且沒有被吹犯規。波提斯對《芝加哥論壇報》說：「那個動作是故意的，如果換成是我肯定會被裁判抓，他們因為去年的意外，都誤會我是惡人，我是一個好人哪。」

波提斯是好人嗎？這話恐怕連他隊友都不信。波提斯去年在練球時把隊友米洛提奇(Nikola Mirotic)打到臉部骨折，害米洛提奇住院不能上場，最後還被賣出。這樣的人要被裁判認為人是好人當然很難。

其次是杜蘭特有必要弄傷波提斯嗎？杜蘭特平日打球並不髒，對上毫無威脅的公牛沒理由下重手。再說杜蘭特在聯盟裡是有名的「弱雞」，他當年新人體測時，在185磅臥推項目是連1下都舉不起來的。身量較小的隊友柯瑞(Stephen Curry)都可以連做10下，真要打架杜蘭特恐怕還打不贏柯瑞。

(中時電子報)

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