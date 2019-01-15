為長者圓夢！前高美醫專師生募資 前進泰國發明展

2019年01月15日 08:25 中時電子報 莊楚雯

高美醫專因不敵虧損，於去年8月停辦，原高美的學生仍努力不懈，參加「KIDE高雄國際發明暨設計展」，奪一金一銀。其金牌作品「高齡者輔助椅子」幫助高齡者解決生活中的不便，此作品不單得到大會肯定，本次競賽後團隊預計參加泰國國際發明展。但資源匱乏舉辦募資活動，希望讓大家知道就算學校停辦，偏鄉的孩子仍可以證明、創造自己不一樣的價值，服務社會。

前高美醫專團隊由前高美醫專老師，目前為高苑科技大學資訊管理系老師林建良、和春技術學院工管系老師鍾智超，領導高美醫專轉安置的學生，樹人醫專的李奇衡及中華醫事科大林華懌、林枻澄同學參加餐雄發明展。

參展的兩項作品獲得一金一銀，銀牌作品「藥品容器」將傳統藥盒結合水壺功能，讓高齡者可以在飲水時，亦能服用藥物，以避免忘記服用藥物者。金牌作品「高齡者輔助椅子」，能幫助高齡者可安全地獨自坐在椅子上，降低因高齡化膝蓋退化，需要別人幫忙，造成生活中的種種不便的問題。

本次競賽後團隊預計參加今年二月曼谷國際貿易展覽中心舉辦的泰國國際發明展。受限於學校停招，被迫轉安置於各大專校院護理、長照等科系。原高美醫專團隊想參加這項國際上重要的會展，讓大家看到偏鄉孩子的作品，「外界看到偏鄉資源的不足，並透過參展的方式，也能跟大眾傳達偏鄉學校的教育是很重要的，政府更應該把資源投入資源來改善偏鄉既有的機會。」

因此舉辦募資活動，目前經費缺12萬元，已募得3萬900元，幫助一群偏鄉發明家完成造福長者的夢想！

(中時電子報)