為長者圓夢！前高美醫專師生募資 前進泰國發明展

前高美醫專團隊參加泰國發明展 辦募資活動 望造福長者闖出一片天(翻攝自flyingv)

友善列印
中時電子報

高美醫專因不敵虧損，於去年8月停辦，原高美的學生仍努力不懈，參加「KIDE高雄國際發明暨設計展」，奪一金一銀。其金牌作品「高齡者輔助椅子」幫助高齡者解決生活中的不便，此作品不單得到大會肯定，本次競賽後團隊預計參加泰國國際發明展。但資源匱乏舉辦募資活動，希望讓大家知道就算學校停辦，偏鄉的孩子仍可以證明、創造自己不一樣的價值，服務社會。

前高美醫專團隊由前高美醫專老師，目前為高苑科技大學資訊管理系老師林建良、和春技術學院工管系老師鍾智超，領導高美醫專轉安置的學生，樹人醫專的李奇衡及中華醫事科大林華懌、林枻澄同學參加餐雄發明展。

參展的兩項作品獲得一金一銀，銀牌作品「藥品容器」將傳統藥盒結合水壺功能，讓高齡者可以在飲水時，亦能服用藥物，以避免忘記服用藥物者。金牌作品「高齡者輔助椅子」，能幫助高齡者可安全地獨自坐在椅子上，降低因高齡化膝蓋退化，需要別人幫忙，造成生活中的種種不便的問題。

本次競賽後團隊預計參加今年二月曼谷國際貿易展覽中心舉辦的泰國國際發明展。受限於學校停招，被迫轉安置於各大專校院護理、長照等科系。原高美醫專團隊想參加這項國際上重要的會展，讓大家看到偏鄉孩子的作品，「外界看到偏鄉資源的不足，並透過參展的方式，也能跟大眾傳達偏鄉學校的教育是很重要的，政府更應該把資源投入資源來改善偏鄉既有的機會。」

因此舉辦募資活動，目前經費缺12萬元，已募得3萬900元，幫助一群偏鄉發明家完成造福長者的夢想！

(中時電子報)

泰國國際發明展募資

慈濟歲末祈福 證嚴上人3願望 志…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。