影》肉圓爸家暴妻兒 蔡英文看不下去說話了…

2019年01月15日 08:47 中時電子報 張國欽

網友上傳一張大批民眾包圍肉圓爸空拍圖，到臉書社團「爆料公社」。（圖／擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）

蘆洲肉圓爸毆打妻兒，引發眾怒，連總統蔡英文也關切。（圖／翻攝自臉書）

被「肉圓爸」毆打的母親泣訴，如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，能有個安全的地方安讓孩子好好的成長！（家屬提供）

新北市一名42歲林男因為12歲兒子買肉圓「忘了加辣」，暴怒將兒子打趴在地，40歲李姓妻子上前勸阻也被鎖喉，影片被貼到臉書社團後，引發上百人包圍林男住家。總統蔡英文對這起家暴事件相當重視，昨晚化身「蔡教授」在臉書提出2個關鍵防制家庭暴力，除鼓勵民眾不要有『別人家的事情不要管』的錯誤觀念，還要發揮「雞婆精神」勇於通報，讓每一位孩子的安全多一份保障。

蔡英文總統在臉書發文：「今天蔡教授有2件事情要跟大家說！首先是根據衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自警方跟醫院，而不是113保護專線，我要請大家捨棄，『別人家的事情不要管』，這種錯誤觀念。如果大家能注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或發現疑似家暴、疏忽及虐待的狀況，立刻就要打113通報。多一份『雞婆精神』，就多一個孩子可以得到幫助。」

「蔡教授」還說，政府正在積極強化社會安全網，光是去年就增設了14處的區域社福服務中心，中心總數達到了134處，「我知道通報案量很多，社會安全網的夥伴真的很辛苦。」但未來會建立更多社福中心，目標是每15萬－20萬人就有一個社福中心，去年也增加326位社工，「我們還要繼續聘用足夠的社工人員。一起保護孩子，因為每個孩子都很重要。」。

肉圓爸家暴妻兒，蔡英文不捨說話了…。

蔡英文最後說，每個孩子都是寶貝，怎麼能用暴力對待？正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。我們每個人都可以幫忙，因為我們要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。她同時強調說：「政府的資源有限，所以拜託大家當政府的眼耳，讓我們把需要幫助的兒童及少年，還有他們的家庭，納入社會安全網來好好保護。」

(中時電子報)