為何吳釗燮硬挺口譯哥到底？唐湘龍：因有「這大事」要發生

2019年01月15日 08:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前外交部長辦公室主任趙怡翔出任駐美代表處政治組長，引發爭議。外交部長吳釗燮14日強調，不會換掉他，將力挺到底，對趙怡翔具有高度信心。對於吳釗燮力挺，資深媒體人唐湘龍則表示，為什麼蔡英文寧可破壞文官體制，也要讓趙怡翔任這職務？因為口譯哥接下來要處理的事，不只是蔡英文訪美，包括軍購和兩岸關係，更包括美豬！蔡英文有可能為了換取美國支持，開放美豬美牛，這種敏感事情，當然只有口譯哥這種親信才能做！

唐湘龍於政論節目《少康戰情室》上表示，為何在外交體系和公務員體系裡面，看到口譯哥這次人事案的升等，會讓大家覺得對政府的信心崩潰？如果一個很認真考上外交特考的人，進去之後還要經歷一連串實習上課等課程，然後大概半年左右，這些基本的實習後，才能進到辦公室，一開始進去還公務員最基本的五職等，而且至少要經歷過三年的基本訓練，才可以外放。

唐湘龍再表示，那趙怡翔在吳釗燮辦公室不到兩年，而他過去的經歷，大多是跟記者相關，行政資歷非常少，那為什麼蔡英文寧可破壞文官體制，也要讓趙怡翔任這職務？因為口譯哥接下來要處理的事，不只是蔡英文訪美，包括軍購和兩岸關係，更包括前行政院長賴清德為過去反對美豬、美牛跟社會道歉。

對於賴清德此時為美豬和美牛道歉，唐湘龍指出這話有玄機，賴清德為過去在立法院反美豬和反美牛道歉，但是國民黨跟民進黨在美牛的立場上面，是有落差的。但美豬的立場上面，國民黨的態度和民進黨是完全不同的，從來沒有一個人敢說要開放美豬，但賴清德然在這個時刻把美豬放進來，意思是民進黨準備要開放美豬進來嗎？如果在這個關鍵點上，趙怡翔任職這個職務，那他是不是就是要處理這些事情？因此，這一年蔡英文對於台美關係的操作，必然有許多要放水的地方，以爭取美國對台的支持，趙怡翔就是處理這些敏感事宜的人。

賴清德14日卸任，在交接典禮時，他表示民進黨執政時，國民黨反對開放美豬、美牛；國民黨執政時，則是民進黨反對開放，政黨各執己見，影響台美近一步洽簽FTA的機會。賴甚至表示，自己過去在立法院服務，對於這樣的問題是「難辭其咎」，他語重心長地建議，台灣是外貿導向的國家，政黨應該以國家利益為優先，避免台灣在國際上越來越困難。

(中時電子報)