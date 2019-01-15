獨家》這群人火氣大！泰國Meatlicious廚藝團隊2／21來台客座

2019年01月15日 09:10 工商 姚舜

泰國曼谷〈Meatlicious〉餐廳標榜所有菜式均為調味後，直接用炭火燒烤。(圖／姚舜)

直接用炭火燒烤的〈戰斧牛排〉，會先灑上鹽巴與辛香料提味。(圖／晶華酒店)

「RegentXMeatlicious饗宴」套餐中除有烤肉，並有獨特的〈冷漬海鮮〉。(圖／晶華酒店)

Meatlicious餐廳的行政主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(MarioMalvaez）是曼谷米其林二星名廚加甘‧阿南德(GagganAnand)的得意門生。（圖／晶華酒店）

直接用炭烤燒烤的火焰料理，正在全球掀起新食潮，為此台北晶華酒店決定請到泰國著名火焰料理餐廳〈Meatlicious〉行政主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(MarioMalvaez)率廚藝團隊，自2月21至24日於地下三樓三燔本家舉辦為期四天的「RegentXMeatlicious饗宴」，套餐每位3,800元起，以一系列的火烤料理挑逗食饕與吃貨味蕾，傳遞「火氣大、火力旺」的美食體驗。

〈Meatlicious〉餐廳是〈曼谷米其林指南〉二星餐廳、多年在「亞洲最佳50餐廳」排名第一的〈Gaggan〉餐廳姐妹餐廳。馬里歐‧馬爾瓦茲正是〈Gaggan〉餐廳主廚加甘‧阿南德(GagganAnand)嫡傳弟子，挾〈Gaggan〉的知名度，馬里歐‧馬爾瓦茲抵台炫技，預料除在「同溫層」掀起爭逐品嘗效應，不少國內吃家對該餐廳標榜的「完全火焰料理」應有相當程度期待。

〈Meatlicious〉餐廳位於泰國曼谷最潮的東區，是許多時髦的年輕人以及國外觀光客聚集的地方，餐廳自2015年開幕至今，憑藉著亞洲最佳餐廳以及米其林二星主廚加甘‧阿南德(GagganAnand)的名氣與嫡傳手藝，於亞洲美食圈打響名號，日日高朋滿座、人氣不墜，特別自國外飛去嘗鮮的食客人潮更是絡繹不絕。

Meatlicious源自英文Meat(肉類)與Delicious(美味)兩字的組合，有別於加甘主廚於自己的餐廳-Gaggan所強調的分子料理，Meatlicious主打樸實的原木燒烤，將烹調技藝簡化為「火」一種元素，要回歸最原始的料理手法，呈現食材最真實的風味。

Meatlicious餐廳廚房內除了一台Sous-vide舒肥料理機之外，完全沒有其他的電子烹調設備，煎、煮、炒、炸甚至於烘焙都是在炭火爐上進行，廚房的靈魂就是量身打造的一座火烤台，選用荔枝木、松木、桉木與炭火進行燒烤，周遭還巧妙設計了吧檯、打造出ChefsTable的用餐體驗，期望食客身歷其境、感受火熱的溫度與木香，近距離欣賞廚師手藝的同時、也一起體驗了火烤的食趣。

Meatlicious餐廳選用的肉品來自澳洲、日本、阿根廷，加上現流海鮮、東南亞地雞以及當令時蔬，優質食材經過超過300度的高溫燒烤後，個個都展現出誘人烙痕與獨特的煙燻香氣，再搭配上泰式魚露、辣椒青檸、墨西哥莎莎、阿根廷芹香醬等獨家特調醬汁，標榜每一口都品嘗得到與眾不同的美味。

現年39歲的馬里歐‧馬爾瓦茲來自墨西哥市，在餐飲業已經有近20年資歷。最早他在郵輪工作並來到亞洲市場，在新加坡、泰國等地已經待了超過10年，以融合東南亞菜系與美墨料理見長，對於各式香料的使用更是有著豐富的經驗。台北晶華酒店指出，瑪里歐這次來台座，將帶來Meatlicious餐廳內最受歡迎的餐點。

「RegentXMeatlicious饗宴」套餐內容包括：『Snacking』酪梨醬海膽、日本米烹煮的泰式米湯鴨肝，佐以祕魯辣椒和洋蔥莎莎的炭燒牛舌串，亦可選擇木香虎蝦搭配墨西哥辣椒醬，佐以黑胡椒起司羊肚蕈義大利麵，以及冷漬海鮮搭配燉牛小排塔可。主菜的選項包括用墨西哥綠辛辣醬提味的碳烤雞，搭配阿根廷芹香醬的菲力牛，以及豪邁的炭烤戰斧。甜點則有巧克力蛋糕佐可可醬，三奶蛋糕搭配百香果與鳳梨，以及南美國民小點牛奶焦糖夾心餅。

圖1~牛小排‧塔可餅-2.jpg

圖2~牛小排‧塔可餅.jpg

圖3～炭烤戰斧.jpg

_此次領軍來台的主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(MarioMalvaez)是Meatlicious餐廳的行政主廚.jpg

圖4～冷漬海鮮.jpg

(工商 )