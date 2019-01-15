羅文嘉兩句話 他讚：送給國民黨最大禮物！

羅文嘉即將接任民進黨秘書長。(資料照,范揚光攝)

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中時電子報
／綜合報導

前國民黨立委孫大千稍早在臉書發文指出，即將接任民進黨秘書長的羅文嘉昨接受專訪時提及「政治人物最大的問題是活在自己的世界」、「現在的國民黨缺少中心思想」，孫說這兩句話是送給國民黨最大的禮物。

羅文嘉昨接受訪問時指出，現在的國民黨缺少中心思想，表面上抱著中心思想，但已經沒有，實際上也沒有內容調整，會產生價值混淆。此外，羅也說現在政治人物最大問題就是跟社會脫節，活在自己世界裡、活在系統裡，以前在自己系統裡，所有問題都可以搞定，但是現在時代不同了。

對此，孫大千在臉書發文指出，羅文嘉接受專訪時所說的兩句話，是送給國民黨最大的禮物。若國民黨能從這兩句話中深刻體認反省，國民黨將很快可完成轉型和升級的工作。

第一句話為「政治人物最大的問題是活在自己的世界」。孫大千指出，時代在改變，選民在改變，環境也在改變，但國民黨真的有與時俱進的做調整嗎？他說今天的國民黨，和2018年選前的國民黨，或是和2016年大敗後的國民黨到底有什麼不一樣？「我們改革了什麼？我們又改變了什麼呢？我們永遠活在自己的世界裡，沾沾自喜，洋洋得意，但是，我們卻沒有發現，時代的潮流已經離我們越來越遠」。

孫大千表示，第二句話為「現在的國民黨缺少中心思想」。孫說國民黨始終沒有辦法回答：國民黨的黨員究竟為何而戰？台灣的選民又為什麼要再投給國民黨一次呢？當所有的天王和太陽正在絞盡腦汁贏得總統大選的黨內初選時，又有哪一個人可以直接告訴台灣人民，當前台灣人民最大的痛苦是什麼？「而我們解決的方案又是什麼呢？國民黨可以沒有黨產，也可以沒有組織，可是，我們不可以缺少一個耀眼的靈魂」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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