時尚媽咪Melody殷悅新作 啟發她的創作靈感於是…

2019年01月15日 09:21 工商 姚舜

「玫瑰巧克力泡芙」將兩個代表愛情的元素加在一起，托著嬌豔粉嫩花瓣的是有著濃郁巧克力內餡的手工泡芙，就像每個女孩心裡總希望能像公主一樣被王子捧在手心裡。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「珍珠蜜桃槳果芝士蛋糕」是款充滿女人味的起司蛋糕，恰到好處的酸甜，外型優雅且吸睛。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

閱讀啟發靈感，遠東飯店馬可波羅廳用夢幻甜點向女人致敬

香格里拉台北遠東又有創意聯名午茶新登場！位於38樓的馬可波羅酒廊攜手大塊文化，以時尚媽咪Melody殷悅暢銷新書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》為靈感主題，共同打造充滿正能量的聯名下午茶─『寵愛自己下午茶』，自1月16日至2月28日期間邀請所有姊妹們寵愛自己，一起擁抱幸福時光、把握當下此刻美好。

香格里拉台北遠東國際大飯店首創業界與大塊文化合作，以跨足演藝界與時尚圈的女神Melody殷悅的暢銷新書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》中詮釋身兼多重角色的現代女性，為愛、為家人、為朋友、為自己的生活故事，以幸福之名為創意靈感，飯店女性甜點主廚王惟潔(AdaWang)率領團隊精心設計，巧思將女人生活中的幸福感、浪漫公主夢等元素融入餐點呼應書中特色。

書中第一章「勇氣，是女人的隱形行李箱」變成了【覆盆莓開心果達克瓦茲】、第二章「聰明的女人，要帶點世故跟善良」則化身為【烈火櫻桃蒙布郎巧克力杯】、第三章「放輕鬆，我們不一定要當WonderWoman」創作成【玫瑰巧克力泡芙】、第四章「好好喜歡，現在的自己」就像是【珍珠蜜桃槳果起司蛋糕】等，將深刻生活體驗翻轉成為道道精美小點，品嘗午茶的同時，並可細細品味Melody的人生感悟。找回對於生活、家庭和愛的能量，找出更多讓自己綻放的力量。

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