聯結車國道三撞貨車再撞護欄 車頭斷駕駛受傷

聯結車駕駛疑似精神不繼，衝撞前方大貨車後，再撞擊中央護欄，車頭斷落北上內側車道。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷
聯結車駕駛疑似精神不繼，衝撞前方大貨車後，再撞擊中央護欄，車頭斷落北上內側車道。（巫靜婷翻攝）
聯結車駕駛疑似精神不繼，衝撞前方大貨車後，再撞擊中央護欄，車頭斷落北上內側車道。（巫靜婷翻攝）

國道3號15日凌晨2時多，1輛負責運送車輛的聯結車行經南下134K路段，疑似精神不繼，高速衝撞前方大貨車，再撞上中央護欄，聯結車頭撞斷掉落於北上內線車道，所幸當時內線車道未有車輛經過，僅造成聯結車鄭姓駕駛頭部受傷，無生命危險，詳細肇事有待警方調查。

鄭姓駕駛的聯結車上頭載著小客車與小貨車共8輛，運送過程行經國道3號南下134K路段時，疑似精神不繼，衝撞前方大貨車後，撞擊中央護欄，車頭當場斷裂跨至北上內線車道，水泥塊及車內物品散落一地，架上2台小客車則遭拋飛重擊地面全毀。

當時1名見義勇為的大貨車李姓駕駛表示，當時於北上車道，目擊南下聯結車在外側車道，撞上前方大貨車後，車頭打滑約30公尺再撞擊中央護欄，車頭和護欄水泥掉落到北上車道，為避免後方車輛追撞，趕緊停車開大燈警戒，並幫忙救出聯結車司機。

國道警方表示，聯結車鄭姓駕駛頭部遭受外傷，身體有多處擦傷，經送醫急救無生命危險，經調查，不排除是司機夜間行車精神不濟釀禍，所幸沒有波及其他車輛，否則後果不堪設想。

(中時 )

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