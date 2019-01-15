書法家蕭世瓊華甲書藝展墨妝新年藝游未盡

2019年01月15日 10:38 中時 陳淑芬 、 黃國峰

書法家蕭世瓊在台中市大墩文化中心推出「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」，古典系列《弘一法師金言》以超大幅作品呈現。（黃國峰攝）

獲獎無數的書法家蕭世瓊在台中市大墩文化中心推出「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」，邁入60歲的蕭世瓊以「古典主義的現代書法」，創作出亦畫亦字的獨特書法風格，並推出「生活書法」跨界瓷書陶刻立體作品，讓書法藝術落實融入生活品味。他說，創作一路走來優游各人文藝術領域，未來也將不斷地學習、變化，沒有止盡。

蕭世瓊在17歲就讀嘉義師專接觸書法，產生濃厚興趣，受書法大師陳丁奇啟蒙，打下深厚基礎；經保送師大國文系潛心鑽研，再經書法家杜中誥、汪中興等人調教，兼擅傳統書法各體；在師大國文研究所期間，接觸研究古文字，他以傳統經典書法為底蘊，創作獨特的現代感的書法風格，在書壇上具有極高的辨識度。

「寫字不必受拘束！」蕭世瓊的書法亦字亦畫，他說，古文字具應物象形特色，他將文字還原象形字的原貌，再依字意做繪畫性的創作，有時為了畫面張力，將字型調整變化，甚至強化線條的虛實，營造出生動畫面，以字如畫的新角度創作，賦予全新的藝術生命。

展出60件書法平面作品，以創意為主、古典為輔，書體風格涵蓋甲金文、楚文字、漢簡、漢碑、造像記及行草書等。其中，「舞之系列」最引人注目，蕭世瓊對古文字有深厚的素養，再加上對舞者的觀察、感物寄情，極具特色。

作品「鶴之舞」匯集文字、詩句及繪畫之美，蕭世瓊以「鶴」的篆書體為主架構，揣摩鶴鳥的舞動姿態加以變化，搭配由草書寫的五言絕句詩句線條，展現出7隻鶴群舞動感；作品「玄之又玄」則是以線條極端的粗細對比，展現枯荷的印象，實踐藝術大師鄧完白「疏處能走馬，密處不使通風，既白當黑，奇趣乃出」的觀點。

落實「生活書法」的瓷書陶刻立體作品，推出「瓶」安「酒」久、「壺」說「有」道及「茗」渡陳「倉」等系列，分別在酒器、茶壺及茶倉上書寫、鍥刻，不管是書寫在立體酒器，或以刀代筆鍥刻在茶壺及茶倉，困難度極高，蕭世瓊經驗豐富，一手持酒器、茶壺，另一手持筆或刀，不打底稿，刀筆直接揮灑，刀刀入裡、筆筆有神，展現文字的韻味。

「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」在台中市大墩文化中心大墩藝廊即日起展出至1月30日。

(中時 )