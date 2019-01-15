蕭世瓊以官窯瓷瓶創作並灌入金酒創台灣藝術界第一

書法家蕭世瓊在台中市大墩文化中心推出「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」，「瓶」安「酒」久系列作品，是台灣藝術界第一位以官窯做並灌入金酒的作品。（黃國峰攝）

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書法家蕭世瓊在台中市大墩文化中心推出「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」，「瓶」安「酒」久系列作品，是台灣藝術界第一位以官窯做並灌入金酒的作品。（黃國峰攝）

「藝游未盡—蕭世瓊華甲書藝展」的「瓶」安「酒」久系列作品，是台灣藝術界第一位以官窯書法創作、並灌入金酒的作品，蕭世瓊3度遠赴金門陶瓷廠，以青花釉藥在素坯酒器瓶身書寫創作，經燒製後，再灌入陳年高梁酒，每個酒器書寫風格及文字典雅精緻，都是獨一無二的作品。

「瓶」安「酒」久系列作品共創作129件，展出其中60件作品。蕭世瓊與金門陶瓷廠及酒廠合作，他3度遠赴金門陶瓷廠從事創作，直接以青花釉藥書寫文字在素燒胚體上，寫好再燒，經過後製、測漏後，將酒器運到金門酒廠，灌入窖藏7年的陳年高粱酒，再飄洋過海來台。蕭世瓊說，創作過程曲折艱辛，但祈願能帶來平安久久、喜樂年年。

「瓶」安「酒」久系列創作繁複，蕭世瓊必須左手抓瓶轉瓶、右手持筆書寫，雙手各需掌握控制好力道及角度，在立體不規格的瓶身，以軟筆書寫是高難度挑戰，筆筆都不容有疏錯。蕭世瓊說，素燒胚製好一批批送來，他一批批批寫，每天從早寫到晚，這不但是功力的考驗，更是體力的試煉。

「有詩有酒有肝膽」、「詩酒相和」、「情深酒濃」、「花間醉月」雖然每個酒器形制相同，但其上書寫的文字及書體各異，有吉祥話、有輕鬆俏皮語，白瓷青花精緻的酒器內裝有3公升的陳高，每瓶都頗有份量，有詩、有書法大師作品，還有好酒，還曾在藝文中心展出，是難得一見極具異趣的新文創作品。

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(中時 )

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