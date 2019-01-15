林口台地易起霧！金黃茶湯品芬香

都會祕境 林口山中藏好茶。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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暖冬喝好茶！林口祕境品金黃茶湯！土地開發，林口區已逐漸成為大型的都會區，但繁榮的背後，仍然隱藏著不為人知的祕境。位於林口高爾夫球場旁，有著在地經營超過一甲子，因這裡容易起霧，專門製作在地特色茶「龍壽茶」的駱雲茶莊，龍壽茶茶湯金黃溫潤、香氣足，產量稀少，喜歡的民眾可來祕境嚐鮮。

地處台地的林口配合起霧特性，非常適合茶樹生長，早年是北區最大的產茶區，產能最高時，曾佔新北市總產量一半以上，日治時期還於林口設置「茶業傳習所」，後來遷址至石碇格頭，成為現今的茶業改良場文山分場。近年隨著工商發展減產，但林口仍是特色茶種「龍壽茶」的代表產區。龍壽茶又稱作半球型包種，外觀呈墨綠半球狀、茶湯金黃溫潤，爽口回甘，廣受國人喜愛。

駱雲茶莊目前茶園栽培面積約0.3公頃，茶莊主人同時也是林口茶葉產銷班班長的駱錢表示，早年當兵前在外公的成春製茶場學習製茶，當時製茶場全年可生產6,000斤的茶葉，全部外銷至摩洛哥，民國65年退伍後轉型將茶菁賣給林口的茶行，一直到民國76年才開始以自己「駱雲茶莊」的品牌在臺灣零售，一做就是30年。

為了開拓市場，駱錢除了生產龍壽茶外，從民國76年更開始將龍壽茶製作成老茶，目前駱雲茶莊主要販售龍壽茶、老茶及蜜香紅茶，要買的話手腳可要快。但他也感嘆的說，60年代的林口到處都是茶園，現在土地開發後茶園已經剩沒多少，而且自己年紀大了，做得很辛苦，但仍想保留記憶中的好滋味給年輕人品嚐，也希望能傳承外公留下來的茶莊，因此連包裝也延用了30多年不改變。

林口區農會總幹事周世冠表示，駱錢是在地相當珍貴的老茶師，技術自然是不用懷疑，茶莊生產的茶葉品質也相當好，在107年林口區冬季優良龍壽茶比賽獲得了貳等獎，推薦大家想喝林口道地的龍壽茶就來駱雲茶莊。目前林口實際栽培的茶園規模皆不大，但配合先天氣候優勢及特色茶技術傳承，讓林口龍壽茶獨樹一格。

(中時電子報)

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