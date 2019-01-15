除舊布新迎新年 收容人大展創意

雲林監獄收容人以廢棄素材，將場舍布置得喜氣洋洋，年味十足。（許素惠攝）

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雲林監獄收容人以廢棄素材，應景豬年布置出「天蓬元帥大戰蜘蛛精」。（許素惠攝）
雲林監獄收容人以廢棄素材手作出豬媽媽哺乳。（許素惠攝）

雲林監獄除舊布新迎新年，收容人巧思匯集，回收紙箱、寶特瓶等廢棄物再利用，巧手幻化成燈籠、炮竹、馬車、豬等，將各場舍布置得喜氣洋洋，充滿年味，並藉此送舊迎新的機會，相互切磋無中生有的創意和手作能力。

今年是金豬年，獄方應景地訂定「不銅凡響，迎金豬」、「諸事大吉」、「諸事吉祥」、還有「天蓬元帥大戰蜘蛛精」等主題，為了大展身手，收容人3個月前就開始收集廢紙箱、寶特瓶、廢棄素材等，費盡心思構想，有些工場在窗台築起長城、手工精細的馬車、士兵神複刻、有的工場則掛起燈籠、爆竹、藝術剪紙，充滿節慶、喜樂的氣氛，也期待新的一年，每個人都可以「豬」事圓滿，順利假釋展開新生命。

此外，為紓解收容人的思親情懷，也舉辦面對面懇親會，讓收容容得以和家屬團圓話家常，另安排電話懇親使未能參加面對面懇親的收容人能打電話回家，以解思親之愁。

典獄長林憲銘表示，透過春節相關活動，讓家屬與收容人連繫分隔兩地的親情，並鼓勵收容人各展其才，寫春聯、演話劇、秀鼓藝、環保創意布置等，圍牆內的年味堪比牆外熱鬧，而收容人發揮的巧思與創意，在監內營造濃濃的年節氣氛，展現令人驚艷的才藝。

(中時 )

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