賴清德拋立委兼閣員 柯P：我覺得怪怪的！

2019年01月15日 09:55 中時電子報 王子瑄

台北市長柯文哲接受媒體訪問，統一回應近日議題

台北市長柯文哲今日(15)受訪，對前行政院長賴清德拋修憲讓立委兼閣員，直言：「我還是覺得怪怪的！」並指出，這反倒會讓國家運作沒效率。

14日賴清德卸下閣揆一職，臨走前拋出修憲議題，認為：「不論未來要走向總統制內閣制或雙首長制，即便是要維護雙首長制的精神，國會的議員也應該要考慮兼任或是擔任內閣的部會首長，讓民意能夠接地氣，同時也能夠提高行政效率。」引發各界熱議。

對此，柯文哲不以為然，首先冷回：「問我這種題目，你還不如去問林濁水。」接著表示：「這道理就是我們到底是要內閣制、總統制還是雙首長制，然後到底要怎麼做？目前這就實在是很怪了，因為就是總統有權無責嘛！」

就在地脈絡的政治實務而言，柯文哲又進一步指出：「這又牽涉到憲政問題，因為使用內閣制的國家也很多嘛，其實全世界使用總統制的國家反而不多，問題是中華文化、華人的歷史，我們其實比較傾向總統制，這個就是討論的題目嘛，我覺得雙首長制我還是覺得怪怪的！」

此外，柯文哲更批判：「事實上從2000年到現在，證明說雙首長制會讓國家運作沒有效率。沒有對錯，只有適合不適合，這也跟時空背景有關。」可見，柯對於賴修憲讓立委兼閣員以利效率之說，持不同意見。

(中時電子報)