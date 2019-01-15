游淑慧向林智群道歉 酸月薪沒200K不該嘴口譯哥

口譯哥外派駐美，資格及薪資均引起爭議，口譯哥為自己辯駁，但又挨轟。（圖／ Vincent Chao臉書）

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中時電子報

「口譯哥」風波一波未平，一波又起。律師林智群狠酸，「國民黨裝什麼清高？自己當就是適才適所？別人當就是酬庸？」並點名北市議員游淑慧和羅智強當初就是被酬庸者。游淑慧在臉書向林智群道歉，忘了以林大律師的財富線標準，月薪沒有200K，沒資格嘴口譯哥。

前北農總經理吳音寧，薪水加上年終，年收入近250萬元，但在台北市議會接受質詢時，卻被發現連財務報表都看不懂，被外界酸是「高薪實習生」，質疑她憑什麼當上北農總經理。不過，律師林智群卻說，很多人罵吳音寧，越低薪的人罵越兇，但「罵510的人，大部分都沒那個實力，可以看出510的功力」，甚至說「收入沒到200萬，有什麼資格說三道四？」。

日前為了護航口譯哥，林智群再度於臉書狠酸「國民黨裝什麼清高？自己當就是適才適所？別人當就是酬庸？」並點名北市議員游淑慧當初跟郝龍斌進環保署當機要秘書，也是沒公務員資格，以機要方式進用；比如馬總統的親信羅智強，也是當總統府發言人、副秘書長，是簡任14職等的高官，一堆公務員一輩子也爬不到那個職等。

游淑慧在臉書向林智群道歉「智群律師，對不起，淑慧錯了!我月薪沒有200K，沒資格嘴口譯哥。」她忘了之前林大律師為吳音寧「辯護」時，曾說收入低的程度差；年薪沒到200萬，沒有資格說三道四！現在口譯哥更不得了，年薪300萬，他為口譯哥出氣能理解，也虛心接受。

游淑慧酸，按林大律師邏輯，「我們確實都沒有資格對口譯哥說三道四，因為我們月薪從未超過200K。」

她說，「收入低的程度差」：請所有月薪低於210K的鄉民、網友、部長、立委、市議員全部退散。並問羅智強 你月薪有沒有210K？沒有就閉嘴啦！寫哪麼多幹嘛。年紀一把、北市最高票又如何？因為收入比較低的人，就沒資格嘴收入高的！

臉書粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」也發文，其實林智群舉的機要秘書跟總統府發言人，都是隨主官管進退，不需具備公務員任用資格的機要人員；跟需經國家考試，具備公務員任用資格的駐美代表處政治組長完全不同。

文中大酸林智群「呃...一個律師連功課都懶得做就放砲，這可是嚴重的專業瑕疵呢。更別提人家已經告訴他是『機要』秘書了，他還裝做沒看到，繼續放砲。呃...這個不曉得去宮原眼科吃三球冰淇淋會不會好？」(或許還可以找那個說要吞三球曲棍球的一起去，或許能治療一下他老兄的『吞三球恐懼症』；...對了，不曉得揪團有沒有折扣？)

(中時電子報)

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