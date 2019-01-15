愛美要注意！肉毒到底怎麼選？這1點超重要

2019年01月15日 10:06 中時電子報 綜合報導

新年到，不少人會想要用美麗臉蛋迎接新年，因此奔走醫美診所修修臉。肉毒桿菌素一直是世界上受歡迎的微整項目之一，但市場上的產品琳瑯滿目，該如何變美的同時又不失安全？關鍵就在於選擇成分「純淨」的肉毒桿菌素。

根據ISPAS 2015年全球整容整形報告，肉毒桿菌素注射最受兩性的歡迎，但大部分的消費者只注重效果、價格及副作用，卻忽略了長期的安全性及耐受度；而近年來學者更是關注肉毒桿菌抗藥性的問題，該如何避免抗藥性的產生也是一大重點。德國Justus Liebig University免疫學教授 Dr. Michael Martin表示，有些肉毒含有複合性蛋白，它會增加產生抗藥性風險，因為它會觸發人類的免疫機制，而且複合性蛋白在肉毒桿菌療程中並不是一個必要的成分，在生物學上，我們也會利用蛋白質觸發免疫的特性來製作疫苗等，因此施打不必要的複合性蛋白容易誘發人體產生抗體進而提升抗藥性風險。

至於如何避免抗藥性的產生，Dr. Michael Martin說，最有效的方法就是減少接受複合性蛋白，或是將施用的劑量減少。另外，趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長趙彥宇醫師也表示，目前市場上不同的廠商不同製程的價格差很多，不只通過台灣TFDA也要選擇有通過美國FDA檢驗的肉毒桿菌素，因為這個審查相對嚴格，對於治療的永續性來說也有較多的保障，而身為專業醫師的建議，在選擇上還是要以安全為第一優先考量。

隨著醫美的市場越來越大，市面上的產品及價格選擇也變多，在進行醫美前要與醫師充分溝通，也要慎選成分純淨的產品，才能確保效果與安全性！

(中時電子報)